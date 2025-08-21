Murió el juez Frank Caprio, símbolo de empatía y humanidad en Estados Unidos

El juez Frank Caprio falleció el miércoles a los 88 años, tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas. Su popularidad creció gracias al programa de televisión "Caught in Providence", donde se mostraban sus juicios, lo que le permitió conectar con una amplia audiencia. En sus últimos días, Caprio compartió videos en redes sociales agradeciendo a sus seguidores por el apoyo recibido, pidiendo: "Recuérdenme, por favor".

Caprio se destacó en su labor como juez del Tribunal de Providence, siendo reconocido por su enfoque humano y compasivo hacia los litigantes. En un memorable caso, escuchó a un hombre de 96 años que fue multado por exceso de velocidad mientras llevaba a su hijo con discapacidad al médico. "Usted es un buen hombre. Realmente es de eso de lo que se trata ser padre", le dijo el magistrado, quien mostró su emoción al escuchar la historia del anciano.

Falleció el juez Frank Caprio, nunca olvidemos este momento que nos da fe en la humanidad ??? pic.twitter.com/yrtI8UAobi — Poirot (@Argenpoirot) August 20, 2025

En esos momentos conmovedores, Caprio también hacía uso del humor para aliviar la tensión antes de cerrar los casos.

Rest in Peace Frank.



Justice Caprio was the ultimate champion of Justice showering Kindness. He left us today at 88. Nature will also be kind to you.



I wish we had 1% of his Kindness in all the CJIs, our Judiciary would be much better. pic.twitter.com/2YfnYqSlrz — ??? pundhati???????? (@Polytikles) August 21, 2025

Su familia recordó su legado, señalando que "amado en todo el mundo por su profunda compasión, humildad y fe inquebrantable en la bondad de las personas", Caprio conmovió a millones a través de su trabajo y su ejemplo de humanidad. Su calidez y amabilidad dejaron una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo o escuchar sus palabras.

American Judge Frank Caprio, who regularly went viral online for his unique way of judging with empathy and compassion, has passed away peacefully aged 88.



He inspired many with his humility and his unwavering belief in the goodness of man, pic.twitter.com/qGvMa069ju — Visegrád 24 (@visegrad24) August 20, 2025

En otra ocasión, el juez mostró su empatía al atender a una mujer que había sido multada el mismo día que recibió el diagnóstico de cáncer de mama. Nerviosa y debilitada por el tratamiento, recibió de Caprio un vaso de agua y fue acompañada hasta la puerta mientras él anunciaba el cierre de su caso.

El exceso de velocidad era un tema recurrente en su juzgado. En uno de los videos más virales, Caprio atendió a un hombre de casi 100 años, veterano de la Segunda Guerra Mundial, a quien decidió eximir de la multa. "Nunca os vamos a poder agradecer a ti y a tu generación la contribución que habéis hecho a este país. Habéis hecho el mundo más seguro", expresó el juez con gratitud.

La familia de Caprio enfatizó que su legado perdura en "las innumerables vidas que ayudó a vivir y en la bondad que inspiró". Además, hicieron un llamado a todos para que, "en su memoria, nos esforcemos por liderar con más empatía, más comprensión y más corazón, como él lo hizo cada día".