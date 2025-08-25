Muerte de niña de 5 años: "Tenía las defensas muy bajas"

Una niña de 5 años falleció en la tarde del sábado 23 de agosto en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, tras ingresar alrededor de las 15.30 con un cuadro de sepsis generalizada grave. A pesar de la atención médica inmediata, murió pocos minutos después. Al examinarla, los profesionales advirtieron posibles lesiones en la zona genital, por lo que dieron aviso al personal policial. De inmediato intervino la fiscal Mariela Fabbro, del Equipo Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, quien dispuso medidas investigativas y la demora preventiva de la madre de la menor y de su pareja.

Este lunes la Fiscalía informó: "Se da cuenta que los primeros exámenes médicos de autopsia (si bien falta el informe final) no se hallaron signos de abuso ni maltrato físico. La nena presentaba una otitis avanzada y las lesiones en la parte genital eran producto de una dermatitis. Los médicos forenses entienden que tenía las defensas muy bajas y que cualquier infección compleja podría ser la causa de fallecimiento".

"Se solicitaron exámenes complementarios y anatomopatologicos patológicos para profundizar el diagnóstico. La investigación sigue en curso para determinar si pudo haber alguna otra situación que agravara su cuadro", sumó.

La familia reside en Patagones al 3800, en el barrio Vía Honda, zona oeste de Rosario. La investigación médica continúa para establecer con mayor precisión la causa del fallecimiento y el origen de las lesiones.