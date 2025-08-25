En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Muerte de niña de 5 años: "Tenía las defensas muy bajas"

La menor ingresó al hospital Vilela con un cuadro de sepsis grave y falleció pocos minutos después. La Fiscalía informó que "no se hallaron signos de abuso ni maltrato físico".

25/08/2025 | 09:35Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Una niña de 5 años falleció en la tarde del sábado 23 de agosto en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, tras ingresar alrededor de las 15.30 con un cuadro de sepsis generalizada grave. A pesar de la atención médica inmediata, murió pocos minutos después. Al examinarla, los profesionales advirtieron posibles lesiones en la zona genital, por lo que dieron aviso al personal policial. De inmediato intervino la fiscal Mariela Fabbro, del Equipo Fiscal de Violencias Altamente Lesivas, quien dispuso medidas investigativas y la demora preventiva de la madre de la menor y de su pareja.

Este lunes la Fiscalía informó: "Se da cuenta que los primeros exámenes médicos de autopsia (si bien falta el informe final) no se hallaron signos de abuso ni maltrato físico. La nena presentaba una otitis avanzada y las lesiones en la parte genital eran producto de una dermatitis. Los médicos forenses entienden que tenía las defensas muy bajas y que cualquier infección compleja podría ser la causa de fallecimiento".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Se solicitaron exámenes complementarios y anatomopatologicos patológicos para profundizar el diagnóstico. La investigación sigue en curso para determinar si pudo haber alguna otra situación que agravara su cuadro", sumó.

La familia reside en Patagones al 3800, en el barrio Vía Honda, zona oeste de Rosario. La investigación médica continúa para establecer con mayor precisión la causa del fallecimiento y el origen de las lesiones.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una niña de 5 años falleció por sepsis generalizada grave tras ingresar al hospital.

¿Quién intervino en el caso? La fiscal Mariela Fabbro del Equipo Fiscal de Violencias Altamente Lesivas fue la encargada de la investigación.

¿Cuándo ocurrió el fallecimiento? El fallecimiento ocurrió el sábado 23 de agosto.

¿Dónde se encontraba la niña? La niña fue atendida en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario.

¿Por qué se inició la investigación? Se inició la investigación por la presencia de lesiones en la zona genital de la niña.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho