Sociedad

Motosierra asesina: podaba un árbol y murió desangrado al arrancarse su pierna

Un jubilado de 86 años murió en La Plata tras un corte con una herramienta mientras podaba un árbol; investigan un accidente doméstico y ordenaron la autopsia.

27/08/2025 | 17:51Redacción Cadena 3

FOTO: Motosierra asesina: podaba un árbol y murió desangrado al arrancarse su pierna

Un jubilado de 86 años murió este miércoles luego de sufrir un corte con una herramienta mientras podaba un árbol en su vivienda de la ciudad de La Plata.

Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, la víctima, identificada como Atilio Mario Driussi, presentaba un profundo corte en la pierna izquierda a la altura de la ingle y fue encontrado tendido en el patio de la propiedad.

El hallazgo fue realizado por su hijo, Daniel Driussi, quien al ingresar al domicilio se encontró con el cuerpo de su padre boca abajo y con una gran mancha de sangre.

A pocos metros, los oficiales localizaron varias herramientas, entre ellas una amoladora de mano con disco de corte para madera, que presentaba manchas de sangre junto a una motosierra.

En el lugar no se detectaron signos de violencia, daños ni faltantes, por lo que se presume que se trató de un accidente doméstico mientras manipulaba la herramienta.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°8 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, quien dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente y el inicio de las actuaciones de rigor bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”.

Lectura rápida

¿Quién fue la víctima del accidente? Atilio Mario Driussi fue el jubilado que murió por un accidente con una motosierra.

¿Qué ocurrió en La Plata? Un hombre sufrió un corte severo mientras podaba un árbol en su casa.

¿Quién descubrió el incidente? Su hijo, Daniel Driussi, encontró a su padre en el patio.

¿Qué estado tenía la escena del accidente? No hubo signos de violencia ni faltantes en el lugar, lo que indica un accidente.

¿Qué medidas se tomaron tras el hallazgo? Se ordenó una autopsia y se inició una investigación judicial sobre el hecho.

[Fuente: Noticias Argentinas]

