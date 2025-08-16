Médicos bonaerenses declararon el “estado de alarma” por fentanilo contaminado
El Colegio recordó que el 16 de mayo había emitido una alerta a las autoridades sanitarias.
16/08/2025 | 12:14Redacción Cadena 3
El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires declaró el “estado de alarma” tras la detección de ampollas de fentanilo contaminado y reclamó medidas urgentes a las autoridades sanitarias y judiciales.
En un comunicado que realizó el Colegio de Médicos, la entidad pidió a la Justicia que investigue las circunstancias del hecho e identifique a los responsables y también solicitó al Gobierno que fortalezca los sistemas de control, fiscalización y trazabilidad de los medicamentos que llegan a la población.
El Colegio recordó que el 16 de mayo había emitido una alerta a las autoridades sanitarias sobre la peligrosidad de esta situación para la salud pública.
Asimismo, la Mesa Directiva consideró “imperioso” que se identifiquen y retiren de manera urgente las ampollas de fentanilo contaminado que pudieran estar en circulación en el sistema de salud.
Lectura rápida
¿Qué declaró el Colegio de Médicos de Buenos Aires? Declaró un “estado de alarma” por fentanilo contaminado.
¿Qué acciones se solicitaron? Se pidió a la Justicia investigar y al Gobierno fortalecer controles de medicamentos.
¿Cuándo emitió una alerta el Colegio? El 16 de mayo.
¿Qué debía hacerse con las ampollas contaminadas? Debían identificarse y retirarse urgentemente del sistema de salud.
¿Cuál fue la preocupación principal del Colegio? La salud pública ante la peligrosidad del fentanilo contaminado.
[Fuente: Noticias Argentinas]