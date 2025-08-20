FOTO: Más de 2.500 alumnos se sumaron al programa de seguridad “Ojos en alerta”

Más de 2.500 estudiantes de escuelas públicas y privadas de San Isidro ya fueron capacitados para utilizar el programa de seguridad “Ojos en Alerta”, una iniciativa municipal que permite a los vecinos reportar hechos delictivos o situaciones sospechosas a través de WhatsApp.

El sistema, que suma hasta fines de julio unos 14.000 inscriptos, ya registró 6.500 alertas que derivaron en 63 detenciones por robos, disturbios, venta de drogas y otros episodios.

Las jornadas de capacitación, de una hora de duración, están dirigidas a alumnos de los últimos años de la secundaria, docentes y directivos, y son dictadas por funcionarios municipales con apoyo del área de Seguridad. Entre las instituciones que participaron figuran el Instituto San Juan Bosco, el Colegio General San Martín, el Colegio Leonardo Da Vinci, la Escuela Martín Güemes y el Colegio Sagrado Corazón, entre otros.

Las alertas son recibidas en el Centro de Operaciones Municipal (COM), desde donde se activan móviles policiales, ambulancias, equipos de defensa civil o las respuestas pertinentes, con un tiempo de arribo promedio de cinco minutos, según datos oficiales.

El programa refuerza un esquema que ya cuenta con 134 móviles, 46 motos y 1.293 cámaras conectadas al COM. Además, el municipio avanza en la instalación de 2.100 nuevas cámaras 4K y 170 con lectoras de patentes enlazadas al sistema nacional SIFCOP, con el objetivo de cerrar el anillo digital de vigilancia.

Los vecinos que quieran adherirse pueden inscribirse en bit.ly/OJOS-EN-ALERTA. Este martes a las 18:00 habrá una nueva capacitación en el Centro de Jubilados Aquí Amanece, en Martínez, y el viernes 22 en el Club Independiente de Beccar.