Sociedad

Más de $20 millones por información sobre dos jóvenes desaparecidos en Mendoza

El gobierno de Mendoza ofrece una recompensa por datos sobre cada uno de dos jóvenes desaparecidos en 2023. Se busca a Darío Codina y Nataniel Guzmán.

27/08/2025 | 19:14Redacción Cadena 3

FOTO: Más de $20 millones por información sobre dos jóvenes desaparecidos en Mendoza

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ofreció recompensas millonarias a aquellas personas que deseen aportar datos certeros a fin de dar con el paradero de dos jóvenes desaparecidos.

De acuerdo al comunicado que accedió la agencia Noticias Argentinas, se trata de Darío Sebastián Codina Bandes y Nataniel Ricardo Guzmán, quienes fueron vistos por última vez en 2023.

El primer damnificado se extravió el 17 de enero de ese año a las 12:00, mientras que la segunda víctima desapareció diez días después, según denunció su ex pareja que afirmó haberse conversado con él vía WhatsApp a las 13:36.

Además, la mujer agregó que el muchacho había vuelto de la localidad balnearia de Mar de Ajó, al tiempo que la compañía de telefonía celular Claro indicó el último registro de una comunicación ocurrió el 2 de febrero a las 19:48, captada por una antena situada en Canota, Villavicencio de Las Heras.

A más de dos años sin noticias sobre los jóvenes, el Ministerio de Seguridad y Justicia mendocino difundió este jueves recompensas de $10.500.000 para los habitantes que quieran colaborar con información relevante con el objetivo de encontrarlos.

Lectura rápida

¿Qué se está buscando? El gobierno de Mendoza busca a dos jóvenes desaparecidos y ofrece recompensas por información.

¿Quiénes son los desaparecidos? Los jóvenes son Darío Sebastián Codina Bandes y Nataniel Ricardo Guzmán.

¿Cuándo desaparecieron? Codina desapareció el 17 de enero de 2023 y Guzmán diez días después.

¿Qué ha dicho el gobierno? Se ofreció una recompensa de $10.500.000 para quienes brindan información relevante.

¿Dónde se registró la última comunicación? La última comunicación de Guzmán fue el 2 de febrero en Villavicencio de Las Heras.

[Fuente: Noticias Argentinas]

