En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Marchas en el país piden justicia por el triple crimen de Varela

Las movilizaciones se replicaron en varios puntos del país y el pedido fue el mismo: “basta de violencia de genero y femicidios“.

25/09/2025 | 00:56Redacción Cadena 3

FOTO: Marchas en el país piden justicia por el triple crimen de Varela

Vecinos de Florencio Varela, Mar del Plata, La Tablada, La Plata, Córdoba, Rosario y del barrio porteño de Flores realizaron esta noche diferentes marchas para pedir justicia por el triple crimen de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados durante la madrugada, tras permanecer desaparecidas desde el viernes pasado.

Alrededor de las 19:00 se llevó a cabo una manifestación en inmediaciones de la casa de Florencio Varela, sobre Río Iguazú 745, donde la Policía encontró los cuerpos de las víctimas.

En el lugar hubo carteles de "Ni una Menos" y pedidos de justicia, al tiempo que las personas exigieron que se terminen los casos de femicidios y de violencia de género.

En Plaza Flores, frente a la Iglesia San José, se realizó una masiva convocatoria bajo la consigna "basta de matarnos, todas las vidas importan".

La manifestación contó con una fuerte presencia policial que acompañó el recorrido por la avenida Rivadavia.

De la marcha participaron organizaciones feministas y personas autoconvocadas.

En Mar del Plata hubo una manifestación espontánea que llenó las calles del centro con pancartas también contra la violencia de género y el triple femicidio.

"Matan a una piba cada 36 horas, en lo que va de 2025. Es muy estremecedor, la verdad, pensar que cualquiera de nosotras podemos ser la próxima", comentó una joven en esa localidad balnearia.

En tanto, familiares, vecinos y amigos de las chicas se reunieron pasadas las 19:15 en La Tablada, donde las cámaras de seguridad de la vía pública captaron con vida por última vez a Brenda, Lara y Morena.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se realizaron marchas en varias ciudades pidiendo justicia por un triple crimen.

¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas fueron Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez.

¿Cuándo sucedieron las movilizaciones? Las movilizaciones se llevaron a cabo la noche del 24 de septiembre de 2025.

¿Dónde tuvieron lugar las marchas? Las marchas se efectuaron en Florencio Varela, Mar del Plata, La Tablada, La Plata, Córdoba, Rosario y Flores.

¿Por qué se realizaron las marchas? Se realizaron para visibilizar la violencia de género y exigir justicia por el triple femicidio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho