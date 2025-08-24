Makintach: solicitaron notificar a los jueces Savarino y Di Tomasso por la causa del documental
El pedido fue presentado por el abogado Rodolfo Baqué, querellante en la investigación.
24/08/2025 | 07:30Redacción Cadena 3
FOTO: Makintach: solicitaron notificar a los jueces Savarino y Di Tomasso por la causa del documental
Rodolfo Baqué, querellante en el caso que investiga a la jueza Julieta Makintach por la realización del documental basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, solicitó que se notifique a los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso por la investigación en curso.
De acuerdo al documento que el propio abogado le envió a la agencia Noticias Argentinas, en el escrito presentado por la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro en el marco del jury de enjuiciamiento "surge manifiestamente el conocimiento de Savarino y Di Tomasso" de las cámaras ocultas dentro de la sala, mientras se llevaban a cabo las audiencias del debate.
En este sentido, el texto redactado por el letrado Martín Miguel De Vargas remarca que ambos funcionarios judiciales "tienen participación criminal" en los hechos y agrega que "no realizaron una denuncia" y tampoco se constituyeron como "particulares damnificados" en el expediente.
"Se concluye que mal podían denunciar un hecho delictivo que ellos habían autorizado", resalta el pedido, y resalta que Makintach "los hubiese puesto en descubierto diciendo que ellos sabían y tenían conocimiento de la filmación" de 'Justicia Divina'.
Makintach manifestó que "no existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas, sino por el contrario, fueron conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas por todos los integrantes del tribunal e incluso comunicadas informalmente en el plano institucional".
Mientras espera a saber qué resolución toman los jurados del juicio político y el gobernador Axel Kicillof, la magistrada explicó que "la presencia notoria y evidente de una persona que entraba y salía de la sala llevando consigo a la vista de todos una cámara de grandes dimensiones fue el resultado de un hecho conversado en el tribunal y consecuentemente autorizado", dando a entender que no había una "cámara oculta" como se informó.
Una vez más, señaló que por su parte no existió "promoción o participación en un documental", sino que la idea fue de terceros, en esta ocasión Maria Lía Vidal y Juan Emilio.
Lectura rápida
¿Quién solicitó notificar a los jueces?
El abogado Rodolfo Baqué solicitó notificar a los jueces Savarino y Di Tomasso.
¿Por qué se pide esta notificación?
Se solicita por el conocimiento de los jueces sobre las cámaras ocultas en las audiencias del juicio.
¿Qué alegan los jueces en su defensa?
Julieta Makintach sostiene que las tomas fueron consentidas y conocidas por el tribunal.
¿Cuál es la postura de Makintach?
Ella afirma que no hubo participación en el documental, y la idea fue de otros individuos.
¿Qué posibles consecuencias hay para los jueces?
Ellos pueden enfrentar cargos por no denunciar hechos delictivos que supuestamente autorizaron.
[Fuente: Noticias Argentinas]