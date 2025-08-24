FOTO: Makintach: solicitaron notificar a los jueces Savarino y Di Tomasso por la causa del documental

Rodolfo Baqué, querellante en el caso que investiga a la jueza Julieta Makintach por la realización del documental basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, solicitó que se notifique a los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso por la investigación en curso.

De acuerdo al documento que el propio abogado le envió a la agencia Noticias Argentinas, en el escrito presentado por la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro en el marco del jury de enjuiciamiento "surge manifiestamente el conocimiento de Savarino y Di Tomasso" de las cámaras ocultas dentro de la sala, mientras se llevaban a cabo las audiencias del debate.

En este sentido, el texto redactado por el letrado Martín Miguel De Vargas remarca que ambos funcionarios judiciales "tienen participación criminal" en los hechos y agrega que "no realizaron una denuncia" y tampoco se constituyeron como "particulares damnificados" en el expediente.

"Se concluye que mal podían denunciar un hecho delictivo que ellos habían autorizado", resalta el pedido, y resalta que Makintach "los hubiese puesto en descubierto diciendo que ellos sabían y tenían conocimiento de la filmación" de 'Justicia Divina'.

Makintach manifestó que "no existieron tomas audiovisuales ocultas, clandestinas o prohibidas, sino por el contrario, fueron conocidas y, por lo tanto, consentidas y avaladas por todos los integrantes del tribunal e incluso comunicadas informalmente en el plano institucional".

Mientras espera a saber qué resolución toman los jurados del juicio político y el gobernador Axel Kicillof, la magistrada explicó que "la presencia notoria y evidente de una persona que entraba y salía de la sala llevando consigo a la vista de todos una cámara de grandes dimensiones fue el resultado de un hecho conversado en el tribunal y consecuentemente autorizado", dando a entender que no había una "cámara oculta" como se informó.

Una vez más, señaló que por su parte no existió "promoción o participación en un documental", sino que la idea fue de terceros, en esta ocasión Maria Lía Vidal y Juan Emilio.