FOTO: Madre de Bastian denunció que el policía imputado no la socorrió tras el tiroteo

La madre de Bastian Escalante Montoya, el niño de 10 años asesinado en la localidad bonaerense de Wilde, declaró en el juicio por jurados populares que tiene como acusado al oficial bonaerense Juan Alberto García Tonzo y expresó que el imputado "jamás se acercó para socorrerla".

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que Johana Montoya compareció en el Tribunal Oral N°4 de Avellaneda y su testimonio "fue muy fuerte y conmovedor" a raíz de que los miembros del jurado "se emocionaron".

"Dijo que volvía en bicicleta del club con el hijo, vio gente corriendo y comenzó a escuchar disparos. Había mucha sangre y trató de socorrer. Miraba para todos lados y pedía ayuda", manifestó.

Johana agregó "pensó que era un robo": "Pegó la vuelta con el nene y salió corriendo, mientras oía las detonaciones, trató de salir del tiroteo, cuando llegó a la esquina Bastian le dijo 'ma' y se desvaneció".

La mujer señaló que el menor "perdía mucha sangre" a raíz de que recibió un disparo en el omóplato y luego salió por el cuello: "Cuando el nene cayó al piso, escuchó el último tiro".

De acuerdo a su testimonio, García Tonzo "nunca se acercó para socorrerla": "Vino, miró y se fue, ni siquiera agarró el teléfono para llamar al 911. Después acudió al hospital con Bastian, quien ya había fallecido".

Por otra parte, un perito balístico ratificó que los proyectiles encontrados en la escena del crimen correspondían a un revólver calibre 9 mm y sostuvo que todos los disparos salieron del arma reglamentaria de García Tonzo.

Durante la última jornada se conocerán los alegatos de la defensa, la fiscalía y la querella.