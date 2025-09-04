MacStation consolida su expansión con la apertura de su nueva tienda en Córdoba

Córdoba, 3 de septiembre de 2025 – MacStation, el principal Apple Premium Reseller de Argentina, concretó la apertura de su nueva tienda en Nuevocentro Shopping, marcando un hito dentro de su plan de expansión nacional.

El local ya está abierto y se convierte en un nuevo espacio de referencia para los fanáticos de Apple en la provincia, ofreciendo una experiencia integral con la línea completa de productos, asesoramiento especializado y soporte técnico certificado.

“Llegar a Córdoba es un paso estratégico y sumamente importante dentro de nuestro ambicioso proyecto de expansión. La provincia es un polo clave, con un público diverso, ávido de tecnología y diseño. Esta apertura nos permite estar más cerca de los usuarios, brindando una experiencia MacStation completa y consolidando nuestro compromiso de seguir creciendo a nivel federal”, destacó Silvana Niglia, Gerenta de Marketing de MacStation.

Una experiencia premium con el ecosistema Apple

En el nuevo espacio, los clientes pueden encontrar la gama completa de productos Apple —incluyendo iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y accesorios—, además de un equipo de expertos capacitados para brindar asesoramiento personalizado. El exclusivo Genius Bar ofrece soporte técnico, diagnósticos y consejos prácticos para aprovechar al máximo cada dispositivo.

Un local diseñado para el usuario

Con un diseño moderno alineado a los estándares globales de Apple, la tienda combina innovación, comodidad y cercanía dentro de los 90M2. La apertura refuerza el compromiso de MacStation de impulsar el desarrollo tecnológico y garantizar el acceso a soluciones innovadoras en todo el país.

Con esta inauguración, MacStation alcanza su séptima sucursal en Argentina, sumándose a las de:

Barrio Norte (Ayacucho 1184)

Alcorta Shopping (Jerónimo Salguero 3172)

Cañitas (Maure 1789)

Recoleta (Av. Santa Fe 1899)

Nordelta Centro Comercial (Av. de los Lagos 7010)

Neuquén (Alto Comahue Shopping, Nivel 1, Local 37)

Acerca de MacStation

MacStation es el Apple Premium Reseller en Argentina, reconocido por su excelencia en atención al cliente y su expertise en el universo Apple. Con varias tiendas físicas y su plataforma online en www.macstation.com.ar , MacStation es el “experto local de Apple”.

