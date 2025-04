Los padres de Lian Gael Flores declararán este martes en la Fiscalía de Córdoba

Los padres de Lian Gael Flores, Elías Flores y Plácida Soraire, declaran este martes en la Fiscalía Federal de Córdoba, según lo confirmó su abogado, Darío Baggini, a la Agencia Noticias Argentinas. Lian desapareció el 22 de febrero en Ballesteros Sud, donde fue visto por última vez jugando en el patio de su casa. Desde entonces, se ha llevado a cabo un amplio operativo de búsqueda.

Baggini informó que, hasta el momento, "no hay rastros concretos del menor". En otra entrevista, el abogado manifestó que la Fiscalía Federal está analizando la posibilidad de una investigación por trata de personas, que surgió a raíz de una denuncia presentada por la asociación Missing Children.

Sin embargo, con el paso del tiempo, dicha hipótesis ha ido perdiendo fuerza, ya que si se tratara de un secuestro, deberían haberse solicitado dinero o pruebas de vida del niño.

Por su parte, la Fiscalía Provincial investiga delitos de orden provincial u ordinario, considerando la posibilidad de un homicidio o un accidente. La idea de que Lian pudo haber sido atropellado también está siendo investigada.

Finalmente, el abogado Baggini destacó que la familia de Lian no tiene acceso a televisión y no escucha la radio, por lo que no han sido completamente conscientes de la atención mediática que ha recibido la desaparición de su hijo.