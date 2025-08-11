Los jubilados provinciales cobrarán el bono de $100 mil el próximo viernes

El Gobierno de Córdoba informó que los jubilados provinciales cobrarán el bono de $100.000 el próximo viernes 15 de agosto.

El beneficio alcanza a los jubilados que perciben haberes de hasta $1.300.000.

Este bono complementario y no contributivo se suma al incremento otorgado en julio del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que lo elevó de $380.000 a $700.000 mensuales.