En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Los jubilados provinciales cobrarán el bono de $100 mil el próximo viernes

El beneficio alcanza a los jubilados que perciben haberes de hasta $1.300.000.

11/08/2025 | 06:30Redacción Cadena 3

FOTO: Jubilados.

El Gobierno de Córdoba informó que los jubilados provinciales cobrarán el bono de $100.000 el próximo viernes 15 de agosto.

El beneficio alcanza a los jubilados que perciben haberes de hasta $1.300.000.

Este bono complementario y no contributivo se suma al incremento otorgado en julio del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que lo elevó de $380.000 a $700.000 mensuales.

Lectura rápida

¿Qué bono cobrarán los jubilados provinciales? El bono de $100.000.

¿Quiénes recibirán este bono? Los jubilados provinciales que perciben haberes de hasta $1.300.000.

¿Cuándo se pagará el bono? El viernes 15 de agosto.

¿Qué incremento se otorgó en julio? Un incremento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio.

¿De cuánto a cuánto se elevó el haber mínimo jubilatorio? De $380.000 a $700.000 mensuales.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho