En vivo

La Cadena del Gol

San Lorenzo vs. Instituto

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Leche de burra en Argentina: una alternativa para niños alérgicos

Ecuslac, en Villa María, produce leche de burra pasteurizada destinada a chicos con alergia a la proteína de la leche de vaca. El producto es más liviano, dulce y con propiedades cercanas a la leche humana.

23/08/2025 | 11:46Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Leche de burra en Argentina: una alternativa para niños alérgicos

  1.

    Audio. Leche de burra en Argentina: una alternativa para niños alérgicos

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

El primer tambo de leche de burra de Argentina funciona en Villa María, Córdoba. Se trata de Ecuslac, un emprendimiento pionero que nació hace diez años tras un viaje a China y hoy se consolida como alternativa natural para niños con alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV).

En diálogo con Cadena 3 Rosario, el ingeniero agrónomo y cofundador del proyecto, Pablo Talano, explicó que este tipo de leche se recomienda también para reforzar el sistema inmune y tratar enfermedades respiratorias en adultos. “Tiene un 97% de similitud con la leche humana, lo que la hace muy aceptada, especialmente en chicos alérgicos”, señaló.

Producción controlada y bienestar animal

El tambo fue diseñado como modelo productivo, con altos estándares de higiene y bienestar animal. “Es un producto casi medicinal, por eso el proceso es muy controlado. Cada ordeñe dura menos de un minuto y priorizamos que las burras convivan con sus crías”, explicó Talano.

Una burra produce entre 200 ml y 3 litros de leche por día, muy por debajo de los volúmenes de una vaca. Esto hace que el producto sea más costoso: entre 25.000 y 30.000 pesos por litro, aunque competitivo frente a fórmulas hipoalergénicas industriales, cuyo precio puede triplicar ese valor.

Propiedades y usos

La leche de burra es más ligera que la de vaca, con apenas 1% de grasa, mayor presencia de lactosa y un sabor más dulce. Se pasteuriza y comercializa congelada, sin procesos adicionales. “Es más parecida a un agua de coco, pero muy palatable para los niños. Muchas mamás nos dicen que el sabor se asemeja al de la leche materna”, destacó Talano.

Además de su uso en niños con APLV, estudios internacionales le atribuyen beneficios como efecto antiinflamatorio, aporte para la digestión y la piel, y mejoras en casos de anemia y afecciones pulmonares.

Con este modelo, Ecuslac busca expandir la producción y proyecta que, con unas 20.000 burras en ordeñe, podría cubrirse la demanda de los niños alérgicos en todo el país.

Lectura rápida

¿Qué es Ecuslac? Es el primer tambo de leche de burra de Argentina, ubicado en Villa María, Córdoba.

¿Quién es Pablo Talano? Es el ingeniero agrónomo y cofundador de Ecuslac.

¿Cuándo nació Ecuslac? Nació hace diez años tras un viaje a China.

¿Dónde se produce la leche de burra? En Villa María, Córdoba.

¿Cómo se diferencia la leche de burra de la de vaca? La leche de burra es más ligera, con 1% de grasa y un sabor más dulce.

¿Por qué es importante Ecuslac? Ofrece una alternativa natural para niños con APLV y busca expandir su producción.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho