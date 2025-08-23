Leche de burra en Argentina: una alternativa para niños alérgicos

El primer tambo de leche de burra de Argentina funciona en Villa María, Córdoba. Se trata de Ecuslac, un emprendimiento pionero que nació hace diez años tras un viaje a China y hoy se consolida como alternativa natural para niños con alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV).

En diálogo con Cadena 3 Rosario, el ingeniero agrónomo y cofundador del proyecto, Pablo Talano, explicó que este tipo de leche se recomienda también para reforzar el sistema inmune y tratar enfermedades respiratorias en adultos. “Tiene un 97% de similitud con la leche humana, lo que la hace muy aceptada, especialmente en chicos alérgicos”, señaló.

Producción controlada y bienestar animal

El tambo fue diseñado como modelo productivo, con altos estándares de higiene y bienestar animal. “Es un producto casi medicinal, por eso el proceso es muy controlado. Cada ordeñe dura menos de un minuto y priorizamos que las burras convivan con sus crías”, explicó Talano.

Una burra produce entre 200 ml y 3 litros de leche por día, muy por debajo de los volúmenes de una vaca. Esto hace que el producto sea más costoso: entre 25.000 y 30.000 pesos por litro, aunque competitivo frente a fórmulas hipoalergénicas industriales, cuyo precio puede triplicar ese valor.

Propiedades y usos

La leche de burra es más ligera que la de vaca, con apenas 1% de grasa, mayor presencia de lactosa y un sabor más dulce. Se pasteuriza y comercializa congelada, sin procesos adicionales. “Es más parecida a un agua de coco, pero muy palatable para los niños. Muchas mamás nos dicen que el sabor se asemeja al de la leche materna”, destacó Talano.

Además de su uso en niños con APLV, estudios internacionales le atribuyen beneficios como efecto antiinflamatorio, aporte para la digestión y la piel, y mejoras en casos de anemia y afecciones pulmonares.

Con este modelo, Ecuslac busca expandir la producción y proyecta que, con unas 20.000 burras en ordeñe, podría cubrirse la demanda de los niños alérgicos en todo el país.