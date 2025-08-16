FOTO: Le dieron prisión preventiva a un hombre por un homicidio en Neuquén

La fiscal Mayra Febrer imputó a P.H.H. con prisión preventiva por dos meses por el homicidio de un joven de 28 años, quien fue asesinado este jueves por la mañana en un pasillo del barrio Manuel Belgrano de Cutral Co, en la provincia de Neuquén.

Según la información a la que accedió el Ministerio Público Fiscal de la provincia, entre las 7 y las 7:35, la víctima se encontraba en la zona cuando comenzó a discutir con el imputado, que estaba afuera de su vivienda.

Tras un forcejeo, P.H.H. sacó una daga de unos cuatro centímetros de ancho y le aplicó una puñalada en el tórax, entre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo.

La policía llegó al lugar y vio a la víctima, llamada Kevin David Ose, caminar unos metros antes de desplomarse. La autopsia confirmó que murió por shock hemodinámico.

La fiscal atribuyó al imputado el delito de homicidio simple en calidad de autor (artículos 79 y 46 del Código Penal). Dos familiares de la víctima presenciaron el hecho y declararon en la causa, lo que motivó a la fiscal a pedir la prisión preventiva para resguardar sus testimonios y evitar riesgos de fuga.

Finalmente, la jueza de garantías Vanessa Macedo Font avaló la formulación de cargos, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación y dictó la prisión preventiva por dos meses, ante el riesgo de entorpecimiento planteado por la Fiscalía.