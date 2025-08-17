En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Las mujeres pierden más de 150 noches de sueño por incomodidades relacionadas con la menstruación

Se advierte que la falta de descanso puede agravar síntomas como dolor abdominal, irritabilidad, fatiga crónica y dificultades de concentración.

17/08/2025 | 05:00Redacción Cadena 3

FOTO: Las mujeres pierden más de 150 noches de sueño por incomodidades relacionadas con la menstruación

Un estudio reveló que 6 de cada 10 mujeres ven afectado su descanso nocturno durante el período menstrual, ya que en promedio, se pierden entre 1 y 2 horas de sueño por noche en esos días, lo que a lo largo de la vida equivale a más de 150 noches completas sin descanso.

La investigación, realizada por Ketchum Dynata, determinó que el 62% de las mujeres considera que su calidad de sueño se ve perjudicada durante la menstruación y el 79% de las encuestadas prioriza el uso de productos que contribuyan a su bienestar, salud y comodidad física.

Los especialistas advierten que la falta de descanso en el ciclo menstrual puede agravar síntomas como dolor abdominal, irritabilidad, fatiga crónica y dificultades de concentración. Además, la privación de sueño en esos días puede afectar la regulación hormonal.

“Durante el ciclo menstrual, es muy común que el sueño se vea alterado por el dolor abdominal, la incomodidad o la ansiedad por manchar. Dormir mal repercute en la energía, el estado de ánimo y la salud en general. Por eso, contar con soluciones que acompañen el descanso en esos días no es un detalle: es parte de una salud integral”, concluyó el doctor Juan Manuel Serini, especialista en ginecología y obstetricia.

Lectura rápida

¿Qué estudio se realizó?

Se realizó un estudio por Ketchum Dynata que analizó el descanso nocturno de las mujeres durante la menstruación.

¿Qué porcentaje de mujeres sufre alteraciones en el sueño?

El 62% de las mujeres considera que su calidad de sueño se ve perjudicada durante el período menstrual.

¿Cuántas horas de sueño se pierden por noche?

En promedio, las mujeres pierden entre 1 y 2 horas de sueño por noche durante la menstruación.

¿Qué síntomas pueden agravarse por la falta de sueño?

La falta de descanso puede agravar síntomas como dolor abdominal, irritabilidad y fatiga crónica.

¿Quién es el especialista mencionado?

El doctor Juan Manuel Serini es especialista en ginecología y obstetricia que comentó sobre el tema.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho