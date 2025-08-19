FOTO: Las lluvias intensas generaron inundaciones en el AMBA y sigue el alerta naranja

Inundaciones se registraron a causa de las intensas tormentas que afectaban al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras persistía el alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los anegamientos se desarrollaron principalmente en el norte, sur y oeste del conurbano bonaerense, en las localidades de Escobar, Tigre, Villa Celina, Villa Luzuriaga, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Castelar, Quilmes, Lanús, Gerli, Remedios de Escalada y Avellaneda, donde hasta último momento se puso en duda si Racing y Peñarol jugaban el partido de vuelta por los octavos de final de Copa Libertadores.

De acuerdo a los registros del organismo climatológico, cayeron un total de 80 milímetros de agua en varias zonas del AMBA y hubo fuertes ráfagas de viento que soplaban a 60 kilómetros por hora.

Las precipitaciones comenzaron en la noche de este lunes y continuaron durante la jornada de este martes, motivo por el que se complicó el regreso a los hogares.

El SMN informó que el mal tiempo seguirá hasta la madrugada y la mañana del miércoles con chaparrones aislados, mientras que por la tarde el cielo estará despejado.

La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima llegará a los 16 grados, a la vez que el jueves, el termómetro girará en torno a los 9 y 19 grados y el viernes habrá 18 grados.

En tanto, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del sur rotando al sudeste, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 13, en otro de los días en los que estará bastante fresco.

El domingo se espera un cielo parcialmente nublado con una marca mínima de 6 grados y una máxima de 12 grados con vientos del sector noroeste.