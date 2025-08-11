La SUBE se adapta para mayores de 70 años en Córdoba con nueva tarifa social

FOTO: La implementación de la tarjeta SUBE en Córdoba: pasos y beneficios para los usuarios

A partir de este lunes, las personas mayores de 70 años que residen en la ciudad de Córdoba pueden activar el beneficio de la tarifa social en su tarjeta SUBE. Este trámite debe realizarse de manera presencial con un DNI físico.

Eduardo Ramírez, subsecretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Córdoba, explicó: "La tarifa social para mayores de 70 años de la Municipalidad de Córdoba pasa de la tarjeta Redbus a la tarjeta SUBE".

La medida mantiene los mismos beneficios, que incluyen 40 pasajes gratuitos mensuales.

La activación del beneficio para quienes ya tienen la tarjeta SUBE se puede realizar en la Municipalidad de Córdoba o en las boleterías de las empresas en la terminal nueva de Ómnibus de la ciudad. Aquellos que no posean una tarjeta SUBE deben acercarse a la Municipalidad para solicitarla y así poder cargar el beneficio.

Para activar la tarifa social, los usuarios pueden hacerlo directamente en el colectivo al solicitar al chofer que habilite la tarjeta. Ramírez indicó que "en un segundo ya tienen habilitada la tarjeta con la tarifa social".

Los lugares y horarios para la activación son los siguientes: Palacio 6 de Julio de lunes a viernes de 8 a 16 y el sábado de 8 a 14. Las boleterías 40 y 41 de FAM en la terminal de Ómnibus estarán abiertas de 8 a 18. Las boleterías 45 de Coniferal y 85 de Tamse funcionarán de 9 a 16. La boletería 86 de Sibus estará disponible de lunes a jueves de 9 a 16 y los viernes de 9 a 15.