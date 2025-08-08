En vivo

Sociedad

La Policía de la Ciudad detuvo al barreteador de Palermo

El hombre, quien robaba departamentos en ausencia de sus moradores, fue aprehendido en una plaza.

08/08/2025 | 19:46Redacción Cadena 3

FOTO: La Policía de la Ciudad detuvo al barreteador de Palermo

La Policía de la Ciudad detuvo este viernes en el barrio de Palermo al delincuente que días atrás había ingresado a robar en un edificio ubicado en la calle Mansilla al 3.700, y cuyo accionar cobró relevancia mediática tras difundirse las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Se trata de un joven, cuyos datos filiatorios no fueron confirmados, aunque quedó imputado en la causa caratulada como 'Robo en ausencia de moradores'.

La captura se concretó en la plaza Unidad Latinoamericana, ubicada en El Salvador y avenida Medrano, y fue encabezada por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Vecinal 14A.

La aprehensión fue posible gracias al relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad, incluyendo las imágenes aportadas por la damnificada, lo que permitió identificar la zona que frecuentaba el ladrón se movilizaba. En este marco, los investigadores montaron una vigilancia en la zona y lograron interceptarlo.

El hecho denunciado ocurrió el domingo 3 de agosto cuando una mujer denunció que regresó a su departamento tras ausentarse desde el viernes a la noche y encontró la puerta violentada y el faltante de dos notebooks y dinero en efectivo.

El caso tomó relevancia mediática por la difusión de las imágenes que registraron al sospechoso deambulando por los pasillos del edificio, buscando unidades vacías para ingresar y perpetrar los robos.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? La Policía de la Ciudad detuvo a un ladrón en Palermo.

¿Quién fue detenido? Un joven acusado de robos en departamentos.

¿Cuándo se realizó la detención? La detención ocurrió el viernes previo a la publicación del caso.

¿Dónde se llevó a cabo la captura? En la plaza Unidad Latinoamericana, El Salvador y avenida Medrano.

¿Cómo se logró la aprehensión? A través del análisis de cámaras de seguridad y vigilancia en la zona.

[Fuente: Noticias Argentinas]

