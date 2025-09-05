FOTO: La Plata: un auto cruzó en rojo, chocó a una moto y se fugó

Un auto cruzó un semáforo en rojo, embistió a una motocicleta roja y se dio a la fuga, se supo que no hubo ningún muerto, ya que el conductor de la moto llevaba un casco, en la ciudad de La Plata.

Según informaron fuentes del caso, el hecho ocurrió en la madrugada del 28 de agosto, a las 00:54 exactamente, cuando un violento accidente de tránsito quedó registrado por las cámaras de vigilancia del Centro de Operaciones Municipales (COM) en Camino General Belgrano y 426, La Plata.

Las imágenes, que fueron analizadas por trabajadores de la Secretaría de Seguridad, muestran cómo el motociclista fue impactado de manera directa por el auto marca BMW 135 negro, cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del choque.

Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre el estado de salud del damnificado, mientras que la búsqueda del automovilista continúa a cargo de los investigadores.

El caso generó indignación en la zona, ya que el rodado de alta gama quedó registrado con claridad en el domo de vigilancia, lo que podría ser clave para dar con el conductor temerario que abandonó la escena sin asistir a la víctima.

Finalmente, la investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas para identificar y detener al responsable.