FOTO: La Plata: se reanuda el juicio al hombre acusado de prender fuego y asesinar a su pareja

El juicio por el femicidio de Romina Videla (37), ocurrido en marzo de 2020 en una vivienda de La Plata, se reanudó este viernes 5 de septiembre, desde las 10 de la mañana, donde se desarrolla la segunda audiencia.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal IV, integrado por Emir Caputo Tártara, Carolina Crispiani y Andrés Vitali, escuchan los testimonios de familiares y allegados de la víctima, sobre quienes se espera que aporten detalles de la relación de la pareja y sobre los episodios de violencia previos al hecho.

También, según fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, podrían declarar policías que acudieron al lugar del ataque y médicos del Hospital Alejandro Korn, donde la mujer permaneció internada hasta su fallecimiento el 2 de abril de 2020.

En el banquillo de los acusados se encuentra Héctor Carrizo (65), único imputado y detenido, acusado de haber provocado el incendio que derivó en la muerte de Videla. La Fiscalía de Juicio, representada por Lucas Domski, sostiene la acusación bajo la figura de femicidio y amenazas agravadas, y adelantó que pedirá la prisión perpetua.

En tanto, la defensa, a cargo del abogado Juan Di Nardo, busca la absolución al considerar que “no podrá acreditarse su autoría”.

Caso

Según la investigación, el 27 de marzo de 2020, en una vivienda de 519 entre 184 y 185, Carrizo habría ejercido violencia física y psicológica contra Videla, amenazándola reiteradamente con prenderla fuego. Esa noche, según la acusación, inició un incendio tras sacar previamente de la casa a los seis hijos que convivían con la pareja.

La mujer logró salir de la vivienda, pero sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, heridas que le provocaron la muerte días después en el Hospital Korn.

El juicio, que prevé la declaración de unos 30 testigos, continuará la próxima semana con nuevas testimoniales.