La Plata: murió un joven motociclista tras siete meses de agonía

Un trágico desenlace se confirmó este miércoles, ya que Marcos Gabriel Rojas Prieto, un joven de 24 años, falleció luego de permanecer internado durante siete meses en estado crítico, a raíz de un grave accidente de tránsito ocurrido en enero en la localidad de Abasto.

El accidente vial tuvo lugar el pasado 7 de enero sobre la Avenida 520 entre 181 bis y 182, cuando la motocicleta Mondial RD 150, en la que se desplazaban Rojas Prieto y su acompañante, Erica Ludmila Villarreal, chocó con un micro marca Scania K380, conducido por Roberto Martín Lezica, de 35 años.

Desde ese momento, Rojas Prieto permaneció internado en estado grave en la Clínica Althea, ubicada en 80 entre 6 y 7 de La Plata. Sin embargo, esta noche las autoridades de ese nosocomio confirmaron su fallecimiento.

La causa, inicialmente caratulada como lesiones culposas, fue renombrada como homicidio culposo, y cuenta con la intervención de la UFI N°10 de La Plata, a cargo de Carlos Vercellone.

Se aguarda ahora por nuevas pericias judiciales en el marco de la investigación para determinar responsabilidades en el hecho que le costó la vida al joven motociclista.