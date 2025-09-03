FOTO: La Plata: motochorros golpearon a un hombre, que murió horas después en el hospital

Un hombre de 35 años identificado como Fredy Emanuel Soria murió en las últimas horas en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, luego de haber sido víctima de un violento asalto ocurrido el pasado 30 de agosto en la zona de 66 y 145. Para la Justicia de La Plata se trató de un asesinato.

Según la investigación, Soria fue interceptado alrededor de las 6 de la mañana por dos ladrones que lo golpearon y le robaron su bicicleta y un teléfono celular, para luego darse a la fuga en una moto. Tras la agresión, la víctima sufrió lesiones y días más tarde se descompensó, lo que derivó en su muerte.

Oficiales de la comisaría 3ra de La Plata avanzaron en la causa gracias al rastreo de la cuenta de Google vinculada al celular robado. A partir de ese análisis se detectaron imágenes del nuevo usuario, lo que condujo a identificar a Nicolás Ariel Pino, de 29 años, quien había comprado el aparato.

Siguiendo la línea investigativa, los policías lograron dar con el autor material del hecho, lo identificaron como Nahuel Valentín González, de 21 años, señalado como quien descendió de la moto, golpeó a la víctima y le robó sus pertenencias antes de vender el celular.

González fue detenido por orden de la UFI N° 8 a cargo del fiscal Martín Almirón y del Juzgado de Garantías N° 3 a cargo de Pablo Raele, se labraron cargos por robo agravado y homicidio en ocasión de robo.

En tanto, Pino quedó en calidad de testigo en la causa penal y su testimonio fue importante para avanzar con el caso.

Finalmente, la investigación continúa para dar con el segundo acusado, conductor de la moto que participó en el hecho.