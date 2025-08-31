La obra de duplicación de avenida Newbery en Rosario avanza con un 60 %

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, informó que la obra de duplicación de calzada de avenida Jorge Newbery, en Rosario, alcanzó un 60 % de avance. Se trata de un proyecto estratégico que busca conectar el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas con la avenida Circunvalación. La inversión provincial destinada hasta el momento asciende a 59 mil millones de pesos.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, precisó que los trabajos son ejecutados por la unión transitoria de empresas conformada por Edeca S.A., Laromet S.A. y Obring S.A., y que la obra se extiende a lo largo de 4.420 metros. El tramo va desde la rotonda frente al aeropuerto, en avenida Real, hasta la intersección con González del Solar, atravesando el arroyo Ludueña.

El proyecto incluye la duplicación de calzada, pavimentación, un emisario subterráneo para el escurrimiento de excedentes hídricos y la construcción de un nuevo puente paralelo al existente sobre el arroyo Ludueña. “Más de la mitad de esta obra ya está hecha, con nuevos carriles y desagües que alcanzan el 60 % de ejecución”, indicó Enrico.

Actualmente, las tareas supervisadas por Vialidad Provincial se concentran entre el arroyo Ludueña (km 3,5) y la calle Wilde (km 4,4). Allí se avanza con la duplicación de calzada, la construcción de suelo mejorado con cal y el emisario de hormigón, de entre 1,80 y 2,20 metros de diámetro. También se ejecutan trabajos en el cantero central que dividirá los sentidos de circulación.

Enrico destacó que, una vez finalizada la duplicación y el paso del puente, comenzarán las obras complementarias: colocación de columnas de iluminación, semaforización, terminación del cantero central, bicisenda, veredas, pintura y cartelería.

Entre las tareas ya concluidas se encuentra la duplicación de los dos carriles de la calzada ascendente, desde el aeropuerto hasta el puente sobre el Ludueña (3.500 metros), y la duplicación de carriles descendentes en dos tramos que suman unos 2.000 metros.

Asimismo, se completó la construcción de los tramos del emisario de mayores diámetros y se avanzó sobre el puente paralelo al Ludueña, donde ya fueron colocados 16 pilotes, columnas, cabezales y 15 vigas que sostendrán la nueva estructura.