La nieve sorprendió a Las Leñas y extendió la temporada de esquí

Esta situación permitió mantener en funcionamiento los sectores habilitados de la montaña. Las temperaturas en se movieron entre los -13°C y los -5°C.

24/08/2025 | 09:21Redacción Cadena 3

FOTO: La nieve sorprendió a Las Leñas y extendió la temporada de esquí

Una nevada imprevista sorprendió este viernes a turistas y residentes en Las Leñas, lo que prolongó el cierre de la temporada invernal en el centro de esquí ubicado en el departamento de Malargüe.

Tras la intensa caída de nieve, el centro de esquí amaneció con aproximadamente 40 centímetros de nieve fresca en la base. Esta situación permitió mantener en funcionamiento los sectores habilitados de la montaña. Voceros del centro informaron: “Estamos felices porque tenemos unos 40 cm de nieve fresca en la base. Esto hace que la parte habilitada de la montaña (Eros 1, Eros 2 y el Sector 1) pueda seguir disfrutándose a pleno”.

Sin embargo, desde la administración también aclararon que la nevada no fue suficiente para habilitar los Sectores 2 y 3, por lo que recomendaron a quienes planearon visitar el lugar tener en cuenta esta información. El acceso al valle ya fue despejado por el personal de Vialidad, pero el uso de cadenas en los vehículos continuó siendo obligatorio debido a la posible presencia de nieve o hielo en la ruta.

El pronóstico indicó que este sábado, las temperaturas en Las Leñas se movieron entre los -13°C y los -5°C. En las zonas más elevadas del valle, la sensación térmica descendió hasta los -18°C.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Las Leñas? Una nevada imprevista sorprendió y prolongó la temporada de esquí.

¿Cuánto nevó? Se registraron aproximadamente 40 centímetros de nieve fresca en la base.

¿Qué sectores del centro de esquí están habilitados? Los sectores habilitados son Eros 1, Eros 2 y el Sector 1.

¿Las condiciones del acceso al valle? El acceso fue despejado, pero se solicitaron cadenas en los vehículos por nieve o hielo.

¿Cómo fueron las temperaturas? Se movieron entre los -13°C y los -5°C, con sensación térmica de -18°C en zonas elevadas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

