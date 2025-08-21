FOTO: La mujer que llegó a juicio acusada de matar a su hijo en Salta se negó a declarar

La mujer que es juzgada en los Tribunales de Salta acusada de asesinar a golpes a su hijo Leonel Guillermo Francia, de 11 años, no declaró, aunque sí lo hizo el padre de la víctima, quien describió que su ex pareja es una persona “violenta”.

Este miércoles se dio inicio en la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro el debate contra Lidia Raquel Cardozo por homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo.

Durante la primera jornada, se leyó el requerimiento a juicio fiscal y al ser consultada, la acusada decidió no prestar declaración. Sin embargo, se reprodujo su testimonial realizada durante la investigación.

Los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello dispusieron la reproducción del video de la declaración que Cardozo realizó durante la etapa investigativa, donde se refería a la muerte de su hijo como un hecho accidental.

Luego de que haya concluido la escucha del material, la ronda de testimoniales inició con la declaración del padre del menor, quien reveló que no convivía con su hijo y la madre, pero que lo visitaba a diario, manteniendo un contacto fluido.

Ante el tribunal reconoció haberle visto algunas lesiones o moretones en ocasiones pero que, al consultarle, el niño adujo haber sufrido accidentes. También refirió que conocía que su hijo colaboraba con su madre en el negocio que ésta tenía y que lo vio cargando ladrillones.

En relación al vínculo que mantenía con la mujer acusada, dijo que tenía un trato “difícil”, que era “violenta” y que cuando ambos peleaban, ella “llegaba a impedir el contacto con mi hijo”.

Finalizado el testimonio del progenitor de la víctima, se dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 21 a las 9.00, para seguir con la recepción de declaraciones de los testigos citados por las partes.

La investigación inició el 31 de agosto de 2023 cuando se reportó el ingreso de un niño sin signos vitales al hospital Papa Francisco de la ciudad de Salta, quien presentaba lesiones visibles en su cuerpo.

En la autopsia se pudo determinar que dicho ataque fue con un elemento contundente que le generó una grave herida en la cabeza, la que derivó en su fallecimiento a los pocos minutos.