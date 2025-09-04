En vivo

Sociedad

La Legislatura distinguió un programa donde los adolescentes son valorados

Esta iniciativa del Ministerio Público Tutelar porteño pretende ampliar la participación de los jóvenes en la vida democrática e institucional de la Ciudad.

04/09/2025 | 14:09Redacción Cadena 3

FOTO: La Legislatura distinguió un programa donde los adolescentes son valorados

La **Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires** declaró de interés jurídico al **Consejo Consultivo y Participativo de Adolescentes** (**CCPA**), impulsado por el **Ministerio Público Tutelar porteño**, que tiene como objetivo “fomentar y ampliar” la participación de jóvenes “en la vida democrática e institucional” de la Ciudad.

El proyecto inicial fue presentado por la legisladora radical (UCR – Evolución) **María Inés Parry**, quien destacó que la creación de este programa “es un avance” en el vínculo entre los ciudadanos y el Ministerio y que lo más importante es la incorporación de los jóvenes en el proceso de “protección integral de sus derechos”, con el objetivo de que “puedan expresarse libremente.”

“Reconocemos la importante tarea que lleva adelante el Ministerio con el **Consejo Consultivo de adolescentes**. El Artículo Nº39 de la **Constitución de la Ciudad de Buenos Aires** trata del derecho a ser escuchados y este espacio cumple con esa premisa”, manifestó la diputada.

Durante el evento, la asesora general tutelar, **Carolina Stanley**, indicó que la participación de más de 80 adolescentes de diversos barrios dentro del Consejo “resultó clave” para que, en cada una de las acciones que se realicen, “estén representadas sus voces y experiencias.”

El **Consejo** está integrado por adolescentes de entre 14 y 17 años de la Ciudad y se desarrolla a lo largo de 10 encuentros anuales, entre los meses de abril y noviembre, donde se abordan temáticas como el acceso a la justicia y sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes; salud mental; **cyberbullying**; participación ciudadana; medio ambiente; prevención de violencias y propuestas que los propios jóvenes.

Lectura rápida

¿Qué se declaró de interés jurídico? El **Consejo Consultivo y Participativo de Adolescentes** (CCPA) fue declarado de interés jurídico por la **Legislatura de Buenos Aires**.

¿Quién presentó el proyecto? El proyecto fue presentado por la legisladora radical **María Inés Parry**.

¿Cuál es el objetivo del CCPA? El objetivo es fomentar y ampliar la participación de los jóvenes en la vida democrática de la Ciudad.

¿Quién es Carolina Stanley? **Carolina Stanley** es la asesora general tutelar que destacó la importancia de la participación de adolescentes en el Consejo.

¿Qué edades tienen los integrantes del Consejo? Los integrantes del Consejo son adolescentes de entre 14 y 17 años.

[Fuente: Noticias Argentinas]

