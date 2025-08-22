La Fiesta de la Soja renueva su concurso para impulsar la alimentación saludable

La Fiesta Nacional y Provincial de la Soja, que se realizará el primer fin de semana de octubre en Arequito, Santa Fe, volverá a tener este año una de sus propuestas más innovadoras y convocantes: el concurso “Usos de la Soja para una Alimentación Saludable”, destinado a instituciones educativas de todo el país.

La iniciativa, que en 2024 tuvo su primera edición con gran repercusión, busca promover la creatividad en torno a la elaboración de alimentos que incluyan a la soja como ingrediente principal.

“Estamos muy entusiasmados porque el año pasado nos sorprendió la altísima participación de colegios de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Para esta segunda edición llegamos con nuevas energías y con la intención de integrar a más instituciones”, explicó a Cadena 3 María Cuesta, integrante de la comisión organizadora del certamen.

Quiénes pueden participar

El concurso está abierto a escuelas secundarias —tanto públicas como privadas— y también a institutos de formación profesional, como escuelas de oficios o gastronómicas.

La inscripción no tiene costo y se realiza a través del sitio web de la Fiesta de la Soja, donde los interesados deben completar un formulario sencillo con los datos de la institución y un docente responsable. Además, cada proyecto debe incluir un video explicativo en el que se detallen los pasos de la receta o propuesta gastronómica presentada.

El plazo para enviar los proyectos vence el 12 de septiembre, lo que permitirá que el jurado evalúe las propuestas y seleccione a los ganadores, cuyos reconocimientos se entregarán durante la celebración en octubre.

INSCRIBITE HACIENDO CLICK ACÁ

Cómo será la premiación

Habrá dos premios principales: uno para la categoría de escuelas secundarias y otro para la de instituciones de formación gastronómica o de oficios. Los ganadores recibirán premios en efectivo destinados a la institución, como incentivo para continuar desarrollando proyectos vinculados con la alimentación saludable.

“El objetivo es favorecer a las escuelas y dar un impulso a los chicos para que sigan creando. Queremos que la soja sea vista no solo como un producto agrícola, sino también como un recurso clave en la cocina cotidiana”, destacó Cuesta.

Los proyectos del año pasado

La primera edición del concurso dejó propuestas originales y muy valoradas por el jurado. El colegio Domingo Faustino Sarmiento de Arequito se llevó el premio principal con “Las Gringuitas”, unas empanadas elaboradas íntegramente con soja, tanto en la masa como en el relleno. La presentación incluyó incluso el diseño del packaging.

El segundo galardón fue para un instituto de Córdoba que presentó una receta de hamburguesas elaboradas con proteína de soja texturizada, una alternativa nutritiva y accesible.

“Además de la calidad de los productos, el jurado valoró el entusiasmo, la creatividad y el compromiso de los chicos. Fue emocionante ver cómo se integraron al espíritu de la Fiesta de la Soja”, recordó Cuesta.

Una fiesta con nuevas miradas

La Fiesta Nacional y Provincial de la Soja es uno de los eventos más tradicionales de Arequito, pero en los últimos años busca sumar propuestas que trasciendan lo agrícola y abran espacio a la participación de toda la comunidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El concurso es una manera de dar otro enfoque a la fiesta. Queremos integrar a distintos grupos de interés y, en este caso, a las instituciones educativas, que tienen un papel fundamental en la formación y en la innovación en la alimentación saludable”, agregó Cuesta.

Además de este certamen, la fiesta contará con espectáculos, actividades deportivas y peñas, que completan un programa pensado para atraer a vecinos, productores, turistas y visitantes de todo el país.

Inscripciones abiertas

Los interesados en participar ya pueden acceder al banner publicado en la web de Cadena 3, donde figuran las bases, condiciones y contactos para consultas.

“Queremos invitar a todos los colegios e institutos a sumarse. El año pasado la difusión fue clave para lograr una gran convocatoria, y confiamos en que esta edición tendrá aún más alcance”, concluyó Cuesta.

Bases y condiciones

/Inicio Código Embebido/

Bases y Condiciones - Concurso FNS 2025 by Cadena 3

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Viva la Radio.