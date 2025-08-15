En vivo

Sociedad

La defensa de Graff reveló detalles del caso del cuerpo hallado tras 41 años

Christian Graff, imputado por encubrimiento y supresión de evidencia, enfrenta graves acusaciones en un caso de desaparición ocurrido hace 41 años. Su abogado explica la situación actual.

15/08/2025 | 14:13Redacción Cadena 3

FOTO: Giro en el caso de los restos hallados junto a la casa de Cerati: el asesino sería un compañero de colegio

  1.

    Audio. Defensa de Christian Graff revela detalles de la causa del cuerpo hallado tras 41 años

    Ahora país

    Episodios

El abogado defensor de Christian Graff, Martín Díaz, se pronunció sobre la situación judicial de su cliente, imputado en la causa del cuerpo hallado tras 41 años en la casa lindera donde vivió Gustavo Cerati. 

Díaz explicó a Cadena 3 que la acusación del Ministerio Público Fiscal incluye dos delitos: encubrimiento agravado y supresión de evidencia. Respecto a la relación entre Christian Graff y Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984, Díaz sostiene que su cliente no recuerda haber conocido a Fernández Lima. 

“Christian, a Diego, cuando yo le pregunté si lo conoció, me dice que no recuerda haber tenido trato con él”, aclaró. Además, desmintió rumores de una amistad entre ambos al señalar que el hijo de Graff tiene un taller de motos y que su padre nunca tuvo motos ni licencia para conducirlas.

El abogado desafió las afirmaciones de testigos y enfatizó que “no puede explicar por qué otra persona miente”. Díaz añadió que la investigación sobre la muerte de Fernández Lima “estuvo marcada por la ineficacia del Estado”. 

En cuanto a la recuperación del cuerpo, recordó que fue enterrado en un predio lindero y que el proceso de descomposición natural pudo haber causado un desplazamiento en el lugar. “El cuerpo fue dejado hace más de 41 años atrás; el desgaste de los restos podría explicar la tierra removida”, sostuvo. 

Sobre la relación entre Graff y su padre, el defensor mencionó que su cliente busca limpiar su nombre y encontrar al responsable de enterrar el cuerpo. “No veo por qué un padre habría de hacer algo así”, señaló.

Díaz concluyó que su cliente actuará conforme a la Justicia antes de dirigirse a los medios. “Hablará con los medios después de declarar, porque hay que respetar a los familiares de las víctimas”, subrayó.  

Entrevista de Ahora País 

