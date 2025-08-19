FOTO: La costa este de Estados Unidos en alerta ante la llegada del huracán Erin, que castigó al Caribe

La costa este de los Estados Unidos permanecía este martes en alerta ante la proximidad del huracán Erin, que azotó las islas del Caribe con fuertes ráfagas y lluvias, según informaron medios internacionales.

En la madrugada del martes, Erin había perdido algo de fuerza con respecto a días anteriores y presentaba vientos máximos sostenidos de 195 km/h, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Miami.

En el informe anterior, eran de 205 km/h. y el informe reflejaba que “Erin es probable que siga siendo un huracán mayor peligroso hasta mediados de esta semana”.

“Se espera que el huracán se mueva entre las Bermudas y la costa este de los Estados Unidos a mediados de la semana”, detallaba el informe del que informaron medios como el sitio dw o la agencia de noticias Associated Press.

Erin, el primer huracán de la temporada en el Atlántico norte, se intensificó el fin de semana cuando alcanzó brevemente la categoría 5 , la máxima en la escalada de Saffir-Simpson, antes de volver a debilitarse.

Su magnitud se redujo a última hora del lunes y ahora es un huracán de categoría 3.

La temporada de huracanes en el Atlántico Norte, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre, debería ser este año más intensa de lo normal, según previsiones de autoridades meteorológicas estadounidenses.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) mantuvo su previsión de una temporada ciclónica “superior a lo normal”, al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.