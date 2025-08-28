La Ciudad de Buenos Aires fue reconocida por sus políticas en seguridad vial
Fue distinguida en el Speed Challenge Global, obteniendo el premio Plata por sus políticas de seguridad vial. La reducción de velocidad y tecnología avanzada son claves en este reconocimiento.
28/08/2025 | 15:24Redacción Cadena 3
FOTO: La Ciudad de Buenos Aires fue reconocida por sus políticas en seguridad vial
La Ciudad de Buenos Aires recibió el premio Plata en el Speed Challenge Global de la Fundación Bloomberg Philanthropies por su compromiso en políticas de seguridad vial.
Se trata de un reconocimiento internacional que otorga una de las fundaciones más influyentes del mundo encabezadas por el empresario Mike Bloomberg, creador de Bloomberg L.P y ex alcalde de New York.
/Inicio Código Embebido/
Tras la caída del veto. Vialidad Nacional habilitó un nuevo distribuidor vial en La Rioja
Se trata de “El Chacho Peñaloza", una obra fundamental para la conectividad y el desarrollo de la provincia cuyana y la región.
/Fin Código Embebido/
La organización destacó que el territorio porteño por reducir la velocidad a 50 km/h en corredores urbanos de alto riesgo y por llevar a cabo la modernización en la tecnología de fiscalización al incorporar radares y móviles.
A nivel global, Buenos Aires fue reconocida junto a ciudades como Bogotá (Colombia), Bengaluru (India), Guadalajara (México), Kampala (Uganda), Mombasa (Kenia), Quito (Ecuador) y Addis Abeba (Etiopía).
“El exceso de velocidad mata a 1.600 personas cada día. De hecho, es una de las principales causas de lesiones y muertes prevenibles en todo el mundo”, afirmó Michael R. Bloomberg.
En este sentido, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, afirmó que “la seguridad vial” resulta “fundamental” y calificó de “orgullo” haber obtenido el reconocimiento.
La distinción incluye un apoyo financiero que permitirá sostener y ampliar las políticas de seguridad vial en la Capital Federal.
Lectura rápida
¿Qué premio recibió Buenos Aires? La ciudad recibió el premio Plata en el Speed Challenge Global por sus políticas de seguridad vial.
¿Quién es el fundador de la fundación que otorgó el premio? El premio fue otorgado por la Fundación Bloomberg Philanthropies, fundada por Mike Bloomberg.
¿Qué reduce la ciudad para mejorar la seguridad vial? Buenos Aires redujo la velocidad a 50 km/h en corredores urbanos de alto riesgo.
¿Qué dijo Michael R. Bloomberg sobre la velocidad? Destacó que el exceso de velocidad mata a 1.600 personas cada día.
¿Quién se mostró orgulloso por el reconocimiento? El jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó su orgullo por el premio recibido.
[Fuente: Noticias Argentinas]