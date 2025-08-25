Vialidad Nacional habilitó un nuevo distribuidor vial en La Rioja

Luego de la derrota del Gobierno Nacional de Javier Milei sobre el cierre de Vialidad Nacional, el organismo público anunció no solo la finalización de una obra vial clave para una región importante del país, sino que, también habilitó el paso por la misma para vecinos y turistas pueden circular por la zona con mayor fluidez y seguridad.

La acción ocurre tras la derogación del Congreso Nacional, de los decretos delegados a la figura presidencial, entre los que estaba Vialidad Nacional. De esta manera, el gobierno nacional deja en funcionamiento un nuevo corredor vial en la Ciudad de La Rioja.

La obra en cuestión es el nuevo distribuidor vial “El Chacho Peñaloza” ubicado sobre la Ruta Nacional 75 en un ingreso clave a la Ciudad capital de la provincia homónima, La Rioja. La obra llega para mejorar la circulación de miles de autos y transportes que a diario circulan la zona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Qué dice el comunicado de Vialidad Nacional sobre el nuevo distribuidor “Chacho Peñaloza”?

La comunicación oficial del organismo se dio a través de un comunicado, en el cual, marca ubicación, características y beneficios de la obra vial que mejorará la circulación de las más de 20 mil unidades diarias que la transitan.

“Vialidad Nacional informa que se habilitó formalmente el Nuevo Distribuidor Vial ‘El Chacho Peñaloza’, una intervención clave para la conectividad y el desarrollo de la provincia de La Rioja”. Así comienza el texto oficial para dar paso a la ubicación y descripción de una de las principales funciones de la obra.

“Se encuentra ubicado sobre la RN 75, a la altura del acceso sur de la capital riojana, sector por donde circulan 25.000 vehículos diarios. En este sentido, su objetivo se centra en mejorar la movilidad urbana entre el centro y el sur de la ciudad, zona que concentra la mayor densidad poblacional, y en jerarquizar el acceso a la capital desde el centro y norte del país”.

Específicamente, Vialidad Nacional puntualizó 4 “beneficios concretos de este proyecto” que se destacan:

Reducción del tiempo de viaje entre barrios del sur y el centro capitalino.

Incremento de la seguridad vial mediante nuevos accesos, señalización horizontal y vertical, iluminación LED, barandas metálicas de defensa y pasos peatonales seguros.

Impulso al turismo y a la economía local, facilitando el ingreso a la capital y potenciando corredores productivos y turísticos.

Conexión directa con rutas de alto tránsito, favoreciendo la circulación interprovincial y el desarrollo logístico.

“El nuevo distribuidor vial sobre la travesía urbana de la RN 75, enmarcado en los lineamientos estipulados en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, aporta un esquema de circulación moderno e integral al nexo vial entre el centro y el sur de la capital provincial”, cierra el comunicado.