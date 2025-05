La causa paralela sobre la desaparición de Loan Danilo Peña avanza hacia juicio oral en Corrientes

La causa paralela en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, quien se encuentra ausente desde hace más de 11 meses en Corrientes, fue elevada a juicio oral. Nicolás Soria, conocido como "El Americano", junto a otros integrantes de la Fundación Dupuy, enfrentan acusaciones por entorpecimiento de la pesquisa y encubrimiento.

La confirmación de esta medida fue realizada por Sonia López, abogada de "El Americano", a la Agencia Noticias Argentinas. López destacó que la solicitud para elevar la causa a juicio fue presentada en las últimas horas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los procesados en esta causa incluyen a Alan Cañete, Verónica Machuca Yuni, Pablo Gabriel Núñez, Valeria López, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Delfina Taborda, Leonardo Rubio, Elizabeth Cutaia y Pablo Noguera, así como a Esteban Rossi Colombo.

Esta investigación es paralela a la causa principal, donde otros siete individuos están procesados por la sustracción del menor. Entre ellos se encuentran Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex marino Carlos Guido Pérez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez y el ex comisario Walter Adrián Maciel.

La comunidad sigue atenta a los avances de este caso, que ha despertado gran interés y preocupación en la sociedad. La revelación de este juicio oral podría traer nuevas luces sobre la desaparición de Loan y las implicaciones legales para los acusados.