La Cámara desestimó la nulidad del juicio a la enfermera por muertes de bebés

La Cámara Séptima del Crimen de Córdoba desestimó la solicitud de nulidad del juicio oral que condenó a la enfermera Brenda Agüero a la prisión perpetua por provocar las muertes de bebés en el Hospital Neonatal Ramón Carrillo, mientras que la defensa confirmó que irá a Casación.

El abogado Gustavo Nievas dialogó con la agencia Noticias Argentinas y apuntó contra Melina Abril Soria, quien habría ocultado información para integrar el jurado popular: "Por los argumentos esgrimidos, los jueces parecen desconocer la maniobra de esta mujer".

"Es irrefutable lo que hizo Soria, ocultó datos para evitar ser excluida del juicio", explicó el letrado, y agregó: "Se atendió en el Neonatal, mintió, dijo que se enteró por las redes sociales cuando en realidad estábamos en junio y el tema no tomó relevancia pública hasta agosto de 2022".

Además, la implicada "tuvo un hijo en la misma época que las madres afectadas", motivo por el que "se encuentra muy ligada humanamente a ellas" y esa situación le quitaba imparcialidad a la hora de tomar decisiones en el tribunal, consideró Nievas.

Para el defensor de la enfermera, Soria "debería haberse retirado como sí hicieron otras personas porque era lo que correspondía", al tiempo que calificó de "desordenada", "apresurada" e "improvisada" a la audiencia de selección de jurados a raíz de que ningunos de los abogados pudo acceder al documento.

Nievas citó el ejemplo del caso actor estadounidense O. J. Simpson -declarado culpable por los crímenes de su ex mujer Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman-, donde el proceso de selección de los jurados duró 60 días, mientras que en la causa del Neonatal llevó tan solo "cuatro horas".

En este contexto, confirmó que acudirá a Casación para plantear esta problemática, más allá de otra presentación con respecto a la pena a prisión perpetua que recibió Brenda Agüero el pasado 18 de junio.

"En la Cámara de Casación vamos a pedir la nulidad del juicio producto del voto ya definido que tenía Soria y peticionaremos la absolución de Brenda", que se encuentra alojada en el Complejo Penitenciario de Bouwer.