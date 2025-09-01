FOTO: Juicio por presunto filicidio en Salta: un vecino declaró que encontró lesiones en el cuerpo de la víctima

Un vecino declaró en el juicio por el crimen de Guillermo Leonel Francia, el niño de 11 años que habría sido asesinado por su madre en la provincia de Salta, y reveló que encontró lesiones en el cuerpo del menor.

Se trata de un hombre del Barrio Solidaridad que conocía a la víctima desde muy pequeña y que la acompañaba a muchas actividades.

El vecino afirmó que, con el paso del tiempo, lo cruzaba de manera ocasional en la zona, y que el niño le contó que su madre, Lidia Raquel Cardozo, no estaba de acuerdo con el vínculo.

A su vez, remarcó que, en varias oportunidades, halló heridas en el cuerpo de Guillermo, pero el damnificado señaló que eran causadas por accidentes o caídas.

La mujer se encuentra sindicada por los delitos de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo.

Dos sobrinos de la imputada se ampararon en la ley de parentesco y prefirieron no brindar testimonio ante los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, quienes establecieron un cuarto intermedio hasta este martes a las 9:00.