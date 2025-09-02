Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski comenzará el 28 de octubre

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven chaqueña asesinada en 2023, ya tiene fecha confirmada: el 28 de octubre. La madre de la víctima aseguró a través de redes sociales que “estará en primera fila”.

La madre de Cecilia difundió un video en redes sociales donde expresó su sorpresa y su alivio por la confirmación del debate oral: “Ya tengo la fecha del juicio, es algo que esperaba y que pensé que no iba a pasar, pensé que la gente de Capitanich iba a poner sus manos y que él mismo iba a proteger a esa gente. No tenía fe de tener justicia”, dijo.

Entre lágrimas, reconoció que la noticia significó un impacto muy fuerte: “Y ahora que está, lo pegué con toda el alma, todo lo que tengo para decir es gracias. Lo que tenga que vivir es revivir el trauma de haber perdido a mi hija y todo lo que esos hijos de puta le hicieron”.

La mujer también confirmó que presenciará todas las audiencias: “Todo el mundo me pregunta si voy a estar en el juicio. Sí, voy a estar en primera fila. Quiero ver la cara de esos hijos de puta cuando los condenen”.

En su mensaje, la madre agradeció a quienes acompañaron el reclamo de justicia y destacó que, a diferencia de lo que temía, no hubo trabas en el avance de la causa: “Inclusive sé que este agradecimiento va también hasta la misma gente del Coqui, porque no han puesto palos en la rueda para que se haga este juicio. Así que se lo agradezco a todo el Chaco”.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral de Resistencia y se prevé que dure varias jornadas, con la participación de testigos, peritos y la familia de la víctima.

Por último, los acusados como César Sena, quien está acusado de homicidio agravado, llegarán al debate y podrían recibir la pena de prisión perpetua.