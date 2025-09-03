Juicio en Salta: psicólogos aseguran que el niño sufrió "malos tratos"

Cinco psicólogos declararon en el juicio por el crimen de Guillermo Leonel Francia, el niño de 11 años que habría sido asesinado por su madre en la provincia de Salta, y remarcaron que fue víctima de “malos tratos”.

Una profesional de la Secretaría de Niñez remarcó que intervino en el caso cuando la denuncia se realizó desde la escuela a la que asistía el menor.

En tanto, una segunda psicóloga, que trabaja en el Centro de Salud del barrio San Ignacio, señaló que atendió a Lidia Raquel Cardozo (la única imputada), quien mostró una actitud hostil hacia ella.

Una especialista del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que llevó a cabo la autopsia psicológica al cuerpo del damnificado encontrado muerto en su vivienda del Barrio Solidaridad precisó que, a raíz de las características del grupo familiar, “se había sobreadaptado a la situación que le tocaba vivir”.

De acuerdo a la declaración de la psicóloga, Francia se hallaba “en búsqueda de amor y cariño” y añadió que en la necropsia “se identificaron indicadores” de que fue víctima de “malos tratos”.

Cardozo se encuentra acusada por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y lesiones leves agravadas por el vínculo.

Los jueces establecieron un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9:00 para continuar con los testimonios.