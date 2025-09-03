Juicio en Salta: psicólogos aseguran que el niño sufrió "malos tratos"
Los especialistas remarcaron que el menor “se había sobreadaptado a la situación que le tocaba vivir”.
03/09/2025 | 20:59Redacción Cadena 3
Cinco psicólogos declararon en el juicio por el crimen de Guillermo Leonel Francia, el niño de 11 años que habría sido asesinado por su madre en la provincia de Salta, y remarcaron que fue víctima de “malos tratos”.
Una profesional de la Secretaría de Niñez remarcó que intervino en el caso cuando la denuncia se realizó desde la escuela a la que asistía el menor.
En tanto, una segunda psicóloga, que trabaja en el Centro de Salud del barrio San Ignacio, señaló que atendió a Lidia Raquel Cardozo (la única imputada), quien mostró una actitud hostil hacia ella.
Una especialista del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que llevó a cabo la autopsia psicológica al cuerpo del damnificado encontrado muerto en su vivienda del Barrio Solidaridad precisó que, a raíz de las características del grupo familiar, “se había sobreadaptado a la situación que le tocaba vivir”.
De acuerdo a la declaración de la psicóloga, Francia se hallaba “en búsqueda de amor y cariño” y añadió que en la necropsia “se identificaron indicadores” de que fue víctima de “malos tratos”.
Cardozo se encuentra acusada por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y lesiones leves agravadas por el vínculo.
Los jueces establecieron un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9:00 para continuar con los testimonios.
[Fuente: Noticias Argentinas]