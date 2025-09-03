FOTO: Jubilados protestaron en el PAMI pidiendo por derechos y fin de la corrupción

Los jubilados realizaron una conferencia en la puerta de la sede central del PAMI, hoy al mediodía, para reclamar jubilaciones dignas y rechazar la quita de medicamentos gratuitos, tratamientos y diversos insumos como audífonos, anteojos, sillas de ruedas y pañales.

En declaraciones a Noticias Argentinas, Ana Valverde de la Unión de Trabajadores de Jubilados en Lucha (UTJEL) manifestó que el PAMI “es una fuente de negociados” entre los gobiernos, los prestadores y los proveedores.

“¿Por qué tienen que pagar los medicamentos los jubilados? ¿Por qué tenemos jubilaciones de hambre y miseria? Porque si es menos para nosotros, es más plata para repartirse entre los funcionarios corruptos y las empresas proveedoras de La Libertad Avanza (LLA) en el PAMI. Porque plata para la corrupción hay y también hay para los acreedores del Estado y al FMI”, indicaron desde UTJEL.

Asimismo, expresaron que “las víctimas directas” de la gestión del presidente Javier Milei son los jubilados y pensionados porque, además de “quitarles los medicamentos con el 100% de descuento”, tampoco tienen la atención adecuada por parte de los profesionales, ni internaciones, ni cuidadoras.

Por otra parte, recordaron el nuevo escándalo de sobreprecios en oftalmología, que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció y que Noticias Argentinas publicó el día lunes, sobre una presunta compra en lentes que “quintuplica” el valor del mercado.

En la misma línea, los jubilados de UTJEL indicaron que, antes de situación, hubo una serie de denuncias de varios funcionarios del PAMI “sobre exigencias de pagos a la LLA por haberlos ubicado en esos puestos” y otras sobre “nombramientos a decenas de familiares en puestos con sueldos millonarios”.

“EL PAMI debe ser devuelto a sus dueños: los trabajadores y jubilados, que todos los meses aportan. Deben abrirse los libros y debe haber juicio y castigo a los que vienen robando. Esos son los directos responsables de las muertes evitables y de la falta de tratamientos y atención. Basta de corrupción”, indicaron desde la agrupación.

Luego de la conferencia de prensa y a partir de las 15hs., realizarán una radio abierta frente al Congreso de la Nación, donde a las 16hs. comenzará la habitual marcha en defensa del incremento de las jubilaciones y la restitución de medicamentos e insumos gratuitos.