Javkin: "Si Uber quiere legalizarse en Rosario, puede hacerlo mañana mismo"
El intendente pidió separar lo penal de lo administrativo y remarcó la necesidad de usar aplicaciones de transporte legales.
03/09/2025 | 12:39Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Javkin vinculó el debate actual con las raíces históricas del federalismo.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió a la denuncia contra un chofer de Uber que habría desviado el recorrido cuando trasladaba a una adolescente de 13 años. El padre de la menor aseguró que el conductor debía llevarla a la zona noroeste de la ciudad, pero se dirigía hacia Funes.
Policiales. Denuncian que chofer de Uber desvió recorrido llevando a una pasajera de 13 años
El padre de la menor dijo que el conductor tenía que trasladarla a Isaacs al 300, en la zona noroeste de Rosario, pero se estaba dirigiendo a Funes. El gremio de taxistas asegura que es ilegal transportar a menores sin adultos responsables.
“Quiero en este tema no mezclar las cosas. Cuando hay una aplicación legal, hay un control del Estado que es más efectivo. Siempre recomendamos: usen aplicaciones legales”, subrayó Javkin, al remarcar que el caso en cuestión configura un delito penal y debe investigarse con “la mayor contundencia”.
El intendente aclaró que el municipio colaborará con la Fiscalía aportando cámaras, información sobre el vehículo y antecedentes del conductor. “Lo penal debe tratarse como penal y no mezclarse con una discusión administrativa”, sostuvo.
En relación a Uber, Javkin remarcó que la empresa aún no se ajusta a la normativa local. “Si Uber se quiere legalizar, se puede legalizar mañana en la ciudad. Es una decisión de la empresa. Si no lo hacen, se privan de la garantía que da estar a la ley. Ojalá lo hagan rápido”, concluyó.
Lectura rápida
¿Quién se refirió a la denuncia contra el chofer de Uber?
El intendente de Rosario, Pablo Javkin.
¿Qué ocurrió con el chofer de Uber?
Se denunció que desvió el recorrido al trasladar a una adolescente de 13 años.
¿Qué medidas tomará el municipio?
Colaborará con la Fiscalía aportando cámaras, información sobre el vehículo y antecedentes del conductor.
¿Cuál es la postura de Javkin sobre Uber?
Afirmó que la empresa no se ajusta a la normativa local y puede legalizarse si así lo decide.
¿Qué recomienda Javkin a los usuarios?
Usar aplicaciones legales para un control más efectivo del Estado.