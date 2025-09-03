Javkin: "Si Uber quiere legalizarse en Rosario, puede hacerlo mañana mismo"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió a la denuncia contra un chofer de Uber que habría desviado el recorrido cuando trasladaba a una adolescente de 13 años. El padre de la menor aseguró que el conductor debía llevarla a la zona noroeste de la ciudad, pero se dirigía hacia Funes.

“Quiero en este tema no mezclar las cosas. Cuando hay una aplicación legal, hay un control del Estado que es más efectivo. Siempre recomendamos: usen aplicaciones legales”, subrayó Javkin, al remarcar que el caso en cuestión configura un delito penal y debe investigarse con “la mayor contundencia”.

El intendente aclaró que el municipio colaborará con la Fiscalía aportando cámaras, información sobre el vehículo y antecedentes del conductor. “Lo penal debe tratarse como penal y no mezclarse con una discusión administrativa”, sostuvo.

En relación a Uber, Javkin remarcó que la empresa aún no se ajusta a la normativa local. “Si Uber se quiere legalizar, se puede legalizar mañana en la ciudad. Es una decisión de la empresa. Si no lo hacen, se privan de la garantía que da estar a la ley. Ojalá lo hagan rápido”, concluyó.