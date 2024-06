Jaime Correas, sobre la eliminación de la repitencia: "Es una medida cosmética"

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que los estudiantes de secundaria ya no repetirán el año, sino materias.

La medida ha generado debate en el ámbito educativo y al respecto, Jaime Correas, exdirector General de Escuela de Mendoza, sostuvo a Cadena 3 que si bien la repitencia "no es una buena herramienta", la decisión bonaerense parece más una medida "cosmética".

"La repitencia en general en Argentina, diría casi en la totalidad de los casos, es la antesala de la salida del chico del sistema educativo", afirmó.

Correas señaló que las modificaciones propuestas por Kicillof solo actúan sobre los síntomas del problema y no abordan las estructuras subyacentes.

"Se hacen modificaciones que desde mi punto de vista son cosméticas, porque si yo voy a modificar solamente el régimen académico para que de una manera ingeniosa, los chicos no repitan, eso no quiere decir que en la previa voy a garantizar que haya mecanismos realmente para que aprendan, para que los docentes estén mejor formados, para que haya clases, para que haya presentismo adecuado", opinó.

"Acá el problema no es repitencia sí o no, acá lo que pasa es que es un sistema que integralmente no viene bien, y los chicos ya no vienen alfabetizados suficientemente, o no se han alfabetizado en tiempo y forma", lamentó.

El experto señaló además que aunque se modifique el régimen académico para evitar la repitencia, si no se mejoran los contenidos y se garantiza una formación adecuada para los docentes y un ambiente propicio para aprender, poco cambiará.

Correas también destacó el problema del abandono escolar en Argentina, que tiene graves consecuencias para los jóvenes. Sin embargo, insistió en que solo mantener a los estudiantes en la escuela no es suficiente si la calidad de la educación no mejora.

Entrevista de Miguel Clariá