Investigan el asesinato de un hombre que recibió 15 balazos en Córdoba
Hasta el momento, la identidad del fallecido aún no fue confirmada oficialmente. No hay detenidos.
23/08/2025 | 14:55Redacción Cadena 3
FOTO: Brutal crimen en Córdoba: mataron a un hombre de 15 balazos.
Un hombre fue asesinado de 15 balazos en la madrugada del viernes en su casa del barrio Villa Martínez, en la ciudad de Córdoba, y la Policía investiga el caso, pero hasta el momento no se logró identificar a los autores del ataque ni establecer un móvil claro.
Según información a la que accedió El Doce, el hecho ocurrió en la esquina de Aviador Silvio Pettirossi y Llanquelen, cuando la víctima fue sorprendida dentro de su vivienda y recibió al menos 15 disparos.
En el lugar, los investigadores secuestraron vainas servidas de calibre 9 milímetros.
Los agresores escaparon en moto y la víctima fue trasladada al Hospital de Urgencias con múltiples heridas de arma de fuego, y falleció horas después.
La fiscal Andrea Martin Artesi, a cargo del caso, ordenó mantener el proceso bajo estricto hermetismo y, hasta ahora no hay detenidos ni sospechosos identificados, y todo apunta a que el crimen fue planificado. Por otro lado, la identidad del fallecido aún no fue confirmada oficialmente.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre fue asesinado de 15 balazos en su casa.
¿Quién fue la víctima? La identidad del fallecido aún no ha sido confirmada oficialmente.
¿Cuándo sucedió? El crimen ocurrió en la madrugada del viernes.
¿Dónde se llevó a cabo? En el barrio Villa Martínez, Córdoba.
¿Cómo sucedió? La víctima recibió múltiples disparos mientras se encontraba en su hogar.
[Fuente: Noticias Argentinas]