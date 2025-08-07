Interrumpieron el juicio al ex marido de Julieta Prandi por alarma de monóxido
El juicio oral contra el ex marido de Julieta Prandi se interrumpió por varios minutos debido a que sonó la alarma de monóxido, mientras su amiga testificaba.
07/08/2025 | 11:45Redacción Cadena 3
FOTO: Interrumpieron el juicio al ex marido de Julieta Prandi por alarma de monóxido
El juicio oral contra el ex marido de Julieta Prandi por violencia y abuso sexual estuvo interrumpido varios minutos luego de que sonara la alarma por posible presencia de monóxido de carbono.
“La audiencia está en cuarto intermedio. Se llamó a personal de mantenimiento”, había comunicado ante la prensa Javier Baños, abogado de la conductora.
Dicha alarma se activó en el momento en el que una amiga de Prandi estaba prestando testimonio frente a los jueces.
Tiempo después de que se haya evacuado el Tribunal, se confirmó que el edificio está en buenas condiciones, motivo por el cual se reanudó la declaración.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió durante el juicio? Se interrumpió debido a una alarma de monóxido de carbono.
¿Quién es el abogado que comunicó la situación? Javier Baños es el abogado de Julieta Prandi.
¿Cuándo se activó la alarma? La alarma se activó mientras una amiga de Julieta Prandi testificaba.
¿Qué se confirmó después de la evacuación? Se confirmó que el edificio estaba en buenas condiciones.
¿Por qué se reanudó el juicio? La reanudación ocurrió porque se determinó que no había riesgo en el edificio.
[Fuente: Noticias Argentinas]