FOTO: Interrumpieron el juicio al ex marido de Julieta Prandi por alarma de monóxido

El juicio oral contra el ex marido de Julieta Prandi por violencia y abuso sexual estuvo interrumpido varios minutos luego de que sonara la alarma por posible presencia de monóxido de carbono.

“La audiencia está en cuarto intermedio. Se llamó a personal de mantenimiento”, había comunicado ante la prensa Javier Baños, abogado de la conductora.

Dicha alarma se activó en el momento en el que una amiga de Prandi estaba prestando testimonio frente a los jueces.

Tiempo después de que se haya evacuado el Tribunal, se confirmó que el edificio está en buenas condiciones, motivo por el cual se reanudó la declaración.