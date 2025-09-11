FOTO: Interés por el reciclaje crece en Argentina, pero también piden más políticas públicas

El interés por el **reciclaje** en la **Argentina** se incrementó estos últimos años, sin embargo, los ciudadanos exigieron a los distintos gobiernos la implementación de mayor cantidad de políticas públicas relacionadas con el **medio ambiente**, los **deshechos** y la **reutilización** de materiales como, por ejemplo, el **plástico**.

Un estudio realizado por la asociación civil especializada en plásticos y medio ambiente **Ecoplas** y la consultora **Opinaia**, arrojó que “el 82 % de la población separa sus residuos reciclables”, al menos de manera ocasional, lo que refleja un “cambio cultural en ascenso” frente a los anteriores resultados (64% en 2022 y 60% en 2019).

**Verónica Ramos**, directora ejecutiva de **Ecoplas**, señaló que, si bien las personas que reciclan fueron en aumento, “no cuenta con un auténtico respaldo por parte de las marcas y reclaman por más políticas públicas”.

En relación a este punto, se hizo referencia al proyecto de **Ley de Envases** presentado por el diputado nacional **Carlos D'Alessandro** (ex **La Libertad Avanza**, actual miembro de **Coherencia**) con apoyo del Poder Ejecutivo, que establece los presupuestos básicos para la gestión de los envases y embalajes post-consumo mediante la “Responsabilidad Extendida del Productor” (REP).

Según el texto confeccionado, el proyecto propuso “prevenir y minimizar el impacto que ocasionan sobre el ambiente los envases”; “reducir la cantidad que se ponen en el mercado”; “minimizar la disposición final de envases post consumo”; “priorizar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización” de los mismos y “promover el análisis del ciclo de vida en los procesos de diseño y producción de envases”, entre otros puntos.

“La ley deberá aplicarse e interpretarse a la luz del principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), entendido como el deber de cada uno de los productores responsables de responsabilizarse objetivamente por la gestión física y financiera, respecto a los envases puestos por ellos en el mercado nacional, y los envases post consumo de manera ambientalmente adecuada (…) se deberá tener en cuenta un enfoque general basado en el ciclo de vida del envase y el respeto por la jerarquía de opciones. El cumplimiento cabal de la REP resulta obligatorio para todos los actores del sistema de gestión”, asegura el texto presentado en la **Cámara baja**.

Tanto para **Ramos** como para **Sergio Hilbrecht**, gerente de la **Cámara Argentina de la Industria Plástica** (CAIP) y miembro de la Comisión Directiva de **Ecoplas**, la **Ley de Envases** tuvo muchas posibilidades de debatirse y expresaron todo su apoyo para que esta iniciativa pudiera ser tratada en el **Congreso de la Nación**.

Para finalizar, el estudio confirmó que el reciclado de **plásticos** en el país “se multiplicó por cinco durante los últimos 20 años”: En 2024, se reciclaron mecánicamente 233.200 toneladas y se valorizaron otras 30.300 toneladas en hornos cementeros.

Esta acción compuso “una cadena productiva consolidada” que contó con más de 190 empresas recicladoras, distribuidas por todo el territorio argentino, y que generó más de 50.000 empleos directos e indirectos.

“La industria recicladora tiene una capacidad ociosa del 50% debido a la baja separación de residuos y la limitada demanda de material reciclado, lo que muestra un amplio potencial de crecimiento para consolidar la circularidad”, concluyeron.