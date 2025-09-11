Interés por el reciclaje crece en Argentina, pero también piden más políticas públicas
El estudio de Ecoplas y Opinaia muestra que el 82% de la población separa residuos, pero reclama más políticas públicas efectivas y se discute una nueva ley de envases en el Congreso.
11/09/2025 | 16:19Redacción Cadena 3
FOTO: Interés por el reciclaje crece en Argentina, pero también piden más políticas públicas
El interés por el **reciclaje** en la **Argentina** se incrementó estos últimos años, sin embargo, los ciudadanos exigieron a los distintos gobiernos la implementación de mayor cantidad de políticas públicas relacionadas con el **medio ambiente**, los **deshechos** y la **reutilización** de materiales como, por ejemplo, el **plástico**.
Un estudio realizado por la asociación civil especializada en plásticos y medio ambiente **Ecoplas** y la consultora **Opinaia**, arrojó que “el 82 % de la población separa sus residuos reciclables”, al menos de manera ocasional, lo que refleja un “cambio cultural en ascenso” frente a los anteriores resultados (64% en 2022 y 60% en 2019).
**Verónica Ramos**, directora ejecutiva de **Ecoplas**, señaló que, si bien las personas que reciclan fueron en aumento, “no cuenta con un auténtico respaldo por parte de las marcas y reclaman por más políticas públicas”.
En relación a este punto, se hizo referencia al proyecto de **Ley de Envases** presentado por el diputado nacional **Carlos D'Alessandro** (ex **La Libertad Avanza**, actual miembro de **Coherencia**) con apoyo del Poder Ejecutivo, que establece los presupuestos básicos para la gestión de los envases y embalajes post-consumo mediante la “Responsabilidad Extendida del Productor” (REP).
Según el texto confeccionado, el proyecto propuso “prevenir y minimizar el impacto que ocasionan sobre el ambiente los envases”; “reducir la cantidad que se ponen en el mercado”; “minimizar la disposición final de envases post consumo”; “priorizar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización” de los mismos y “promover el análisis del ciclo de vida en los procesos de diseño y producción de envases”, entre otros puntos.
“La ley deberá aplicarse e interpretarse a la luz del principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), entendido como el deber de cada uno de los productores responsables de responsabilizarse objetivamente por la gestión física y financiera, respecto a los envases puestos por ellos en el mercado nacional, y los envases post consumo de manera ambientalmente adecuada (…) se deberá tener en cuenta un enfoque general basado en el ciclo de vida del envase y el respeto por la jerarquía de opciones. El cumplimiento cabal de la REP resulta obligatorio para todos los actores del sistema de gestión”, asegura el texto presentado en la **Cámara baja**.
Tanto para **Ramos** como para **Sergio Hilbrecht**, gerente de la **Cámara Argentina de la Industria Plástica** (CAIP) y miembro de la Comisión Directiva de **Ecoplas**, la **Ley de Envases** tuvo muchas posibilidades de debatirse y expresaron todo su apoyo para que esta iniciativa pudiera ser tratada en el **Congreso de la Nación**.
Para finalizar, el estudio confirmó que el reciclado de **plásticos** en el país “se multiplicó por cinco durante los últimos 20 años”: En 2024, se reciclaron mecánicamente 233.200 toneladas y se valorizaron otras 30.300 toneladas en hornos cementeros.
Esta acción compuso “una cadena productiva consolidada” que contó con más de 190 empresas recicladoras, distribuidas por todo el territorio argentino, y que generó más de 50.000 empleos directos e indirectos.
“La industria recicladora tiene una capacidad ociosa del 50% debido a la baja separación de residuos y la limitada demanda de material reciclado, lo que muestra un amplio potencial de crecimiento para consolidar la circularidad”, concluyeron.
Lectura rápida
¿Cuál fue el incremento en el interés por el reciclaje? El interés por el reciclaje en Argentina se incrementó en los últimos años, con un 82% de la población separando residuos reciclables.
¿Quién realizó el estudio mencionado? El estudio fue realizado por la asociación civil **Ecoplas** y la consultora **Opinaia**.
¿Qué propone el proyecto de Ley de Envases? El proyecto propone la responsabilidad extendida del productor para la gestión de envases y embalajes post-consumo.
¿Cómo ha evolucionado el reciclaje de plásticos en 20 años? El reciclaje de plásticos se multiplicó por cinco en los últimos 20 años, alcanzando 233.200 toneladas recicladas en 2024.
¿Qué capacidad tiene la industria recicladora actualmente? La industria recicladora tiene una capacidad ociosa del 50%, según el estudio.
[Fuente: Noticias Argentinas]