Inglaterra se enfrenta a un déficit de agua “de importancia nacional”

La actual escasez de agua en Inglaterra fue declarada un “incidente de importancia nacional”, informó el martes la Agencia de Medio Ambiente.

A pesar del clima inestable de julio, el caudal de muchos ríos y los niveles de los embalses continuaron bajando desde junio, indica un informe de la agencia de noticias

Las cifras oficiales muestran que las reservas de los embalses disminuyeron un 2% la semana pasada, alcanzando un promedio del 67,7% de su capacidad, en comparación con el 80,5% de la primera semana de agosto y el 75,6% del mes pasado.

Los expertos advierten sobre graves impactos, como la reducción del rendimiento de los cultivos y el alimento para el ganado, daños en humedales y hábitats fluviales, así como un aumento de los incendios forestales.

El Sindicato Nacional de Agricultores indicó que la escasez de agua interrumpió la temporada de cultivo de este año, mientras que la Agencia de Medio Ambiente señaló que julio fue el quinto mes más cálido registrado, a pesar de las tormentas locales.

Agosto comenzó con condiciones más secas y la cuarta ola de calor del verano, lo que aumentó la presión sobre el suministro de agua y las rutas de navegación.

El Servicio Meteorológico Nacional (MET) informó que la alta presión y una corriente de aire del sur elevarán las temperaturas en gran parte de Inglaterra y Gales a principios de esta semana.

Los expertos también advirtieron sobre los riesgos para la salud relacionados con el calor, como insolación, deshidratación y problemas respiratorios.

“La situación actual es de importancia nacional, y hacemos un llamado a todos para que contribuyan y ayuden a reducir la presión sobre nuestro entorno hídrico”, declaró Helen Wakeham, directora de agua de la agencia y presidenta del Grupo Nacional de Sequía.

En junio, la agencia advirtió que, sin medidas urgentes de conservación, el suministro público de agua de Inglaterra podría enfrentar un déficit diario de 5 mil millones de litros para 2055, con un déficit adicional de mil millones de litros para cubrir necesidades económicas más amplias.