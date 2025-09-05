FOTO: Informe revela una baja del 20% en relaciones sexuales entre adultos en EE.UU.

Un reciente informe del Institute for Family Studies en Estados Unidos revela una baja del 20% en el número de adultos que mantienen relaciones sexuales semanalmente, pasando del 55% en 1990 al 37% en 2024. Este fenómeno afecta, además, a parejas establecidas.

El psicólogo y sexólogo Mauricio Strugo consideró en diálogo con Cadena 3 que este cambio tiene múltiples causas. "Se ha hablado mucho de lo que han cambiado las relaciones sociales y la sexualidad", señala. Según él, la introducción de la tecnología y los dispositivos móviles ha llevado a una reducción del contacto físico.

Strugo mencionó que, a pesar de los beneficios en la comunicación, también se ha generado una "mucha distancia física", lo que afecta la sexualidad. Además, resaltó que muchos jóvenes se sienten cada vez más asexuales y tardan más en ingresar a la sexualidad.

El psicólogo agregó que muchos jóvenes están en una situación confusa, atrapados entre el deseo de ser respetuosos y el temor al machismo.

Respecto a las aplicaciones de citas, Strugo opina que "es difícil" encontrar algo serio, ya que muchas personas buscan relaciones inmediatas. Propone que para recuperar la intimidad es esencial "volver a lo básico": mirarse, hablar y compartir momentos cara a cara.

El especialista finalizó sugiriendo que las parejas deben darse tiempo y espacio para cultivar su relación, enfatizando que el placer necesita de un ambiente propicio.

Entrevista de Viva la Radio