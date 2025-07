Indignación del padre de Thiago Correa ante la liberación del policía que lo mató

Fabián Correa, padre de Thiago, un niño de 7 años asesinado en una balacera en La Matanza, mostró su profunda indignación al enterarse de la liberación del agente que disparó contra su hijo.

En una conversación con la Agencia Noticias Argentinas, el padre señaló: “La noticia me cayó para el culo, pero tengo tanta rabia, tanta bronca, que no entiendo que una persona que mata a mi hijo pueda estar ahí como si nada en su casa”.

Este trágico suceso ocurrió cuando Thiago aguardaba la llegada del colectivo y fue impactado por una bala perdida en medio de un enfrentamiento. Sin embargo, en las últimas horas, uno de los involucrados obtuvo su libertad.

“Estamos viviendo una cosa loca. Yo no entiendo, yo estoy sufriendo, sufro todo el día. Estaba tranquilo hasta que me llegó esta noticia”, expresó el padre. Asimismo, agregó: “Como dicen los fiscales, la causa sigue, pero él tenía que estar preso en estos momentos, no en su casa”.

Correa también comentó su confusión respecto al accionar judicial: “No entiendo la postura del juez, pero bueno, qué sé yo, tendrá sus motivos. Yo eso no lo entiendo. Quiero que vean el dolor que tengo. Además, mucha bronca, mucha angustia”.

Para finalizar, anunció que se llevará a cabo una manifestación en el lugar donde asesinaron a su hijo, con el fin de repudiar esta reciente decisión, prevista para las 15.