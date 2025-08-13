FOTO: Imputaron a un hombre por abuso en un colectivo de Neuquén tras intervención del chofer

Un hombre fue imputado por abusar de una pasajera y se le impuso una serie de medidas para proteger a la víctima. El agresor logró ser detenido gracias al accionar del colectivero, quien advirtió la situación y trasladó al sujeto hasta la comisaría.

El caso se produjo el lunes por la tarde cuando una mujer denunció haber sufrido una agresión sexual por parte de un pasajero del colectivo urbano Cole en un sector del centro de la ciudad de Neuquén.

Conforme a lo destacado por el Ministerio Público Fiscal provincial, el agresor, identificado como D.A.S.S, se subió a la unidad en la calle Chocón y se sentó junto a la víctima. En esa circunstancia, “de manera rápida, sorpresiva y violenta”, el imputado tocó a la mujer por arriba de la ropa, en contra de su voluntad.

Ante la reacción de la pasajera, el acusado intentó bajarse del colectivo, pero el chofer lo impidió al cerrar las puertas, desviar su recorrido y dirigirse a la comisaría 19, del barrio Confluencia: “Llegó tocando bocina, lo bajaron y lo identificaron”, relató una de la fiscales.

La asistente letrada Vanesa Muñoz y el fiscal Manuel Islas formularon cargos contra el hombre por el delito abuso sexual simple.

En la audiencia, desarrollada en las últimas horas, el fiscal del caso Islas también le requirió al juez de garantías una serie de restricciones cautelares.

“Conoce a la mujer y sabe dónde vive”, explicó el fiscal, y pidió que se fijen prohibiciones de acercamiento, contacto o intimidación a la víctima, quien manifestó sentir temor.

Además, Islas explicó que D.A.S.S está bajo investigación por hechos similares y, como medida de protección, también requirió que le prohíba utilizar el servicio de colectivos por seis meses.

Tras escuchar a las partes, el juez Cristian Piana hizo lugar a la formulación de cargos, fijó el plazo de investigación en cuatro meses y dispuso las prohibiciones requeridas por el fiscal.