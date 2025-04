Iglesia y la comunidad LGBT: el documental que acercó a Bergoglio a los jóvenes

Un documental que el papa Francisco realizó junto a jóvenes permitió tener un acercamiento único, en el que se expuso sobre la mesa la Iglesia, los trans y la comunidad LGBT, temas que antes era imposible debatir.

"Toda persona es hijo de Dios. Toda. Dios no rechaza a nadie. Dios es padre", expresó el Sumo Pontífice.

El avance del documental, publicado en la plataforma Disney plus, muestra el encuentro que mantuvo el Papa junto con diversos jóvenes, quienes aprovecharon para quitar ciertas inquietudes de hacía dónde va la nueva religión.

En el film publicado en abril de 2023, se observaron diversos recortes de temas relevantes en la diaria, pero uno de los que más resonó y que perdura en el tiempo fue la inquietud de Celia, una persona no binaria y cristiana.

Allí le preguntó "si veía un espacio en la Iglesia para las personas trans, no binarias o del colectivo", a lo que el Papa le respondió: "Toda persona es hijo de Dios. Toda. Dios no rechaza a nadie. Dios es padre. Yo no tengo derecho a echar nadie de la Iglesia. Es un deber recibir siempre. La Iglesia no le puede cerrar la puerta a nadie".

Luego, Celia volvió a consultarle sobre qué piensa de aquellas personas de la Iglesia que promueven el odio y el Papa reflexionó: "Esa gente son infiltrados que aprovechan la escuela de Iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la Iglesia. Son ideologías cerradas. En el fondo, toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande: viven para condenar a los demás, porque no saben pedir perdón por sus propias faltas".

Esta entrevista ocurrió luego de que Francisco haya expresado que "la homosexualidad no era un delito": "Es una condición humana (...). Es pecado la falta de caridad con el prójimo (...). Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza con que luchamos cada uno por nuestra dignidad".