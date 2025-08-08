En vivo

Horror en Mar del Plata: hallaron un cuerpo incinerado y con soga al cuello

El hecho es investigado como un presunto homicidio.

08/08/2025 | 12:02Redacción Cadena 3

FOTO: Horror en Mar del Plata: hallaron un cuerpo incinerado y con soga al cuello

Un cuerpo de un hombre incinerado fue hallado este viernes con una soga en el cuello y las manos hacia atrás en un descampado en el barrio Las Heras, en la ciudad costera de Mar del Plata.

Según fuentes policiales que informaron al portal 0223, el hecho es investigado como un presunto homicidio.

El cuerpo fue hallado en un predio ubicado en la intersección de las calles García Lorca y Rufino Inda tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona aparentemente incinerada en un descampado.

Personal del Comando de Patrullas acudió de inmediato al lugar y notificó a la comisaría decimosexta, que tiene jurisdicción en la zona. A los pocos minutos se hizo presente en el lugar la fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6.

Se supo que el cuerpo fue hallado a unos 40 metros hacia el interior del terreno, con evidentes signos de violencia, ya que los voceros confirmaron que “tenía ambas manos hacia atrás y se observó en el cuello un elemento similar a una soga”.

Aunque la causa fue caratulada inicialmente como “averiguación de causales de muerte”, los investigadores creen que se trata de un homicidio y, por estas horas, la Fiscalía dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de testimonios a vecinos y demás medidas de rigor para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

Debido al avanzado estado de incineración, no fue posible determinar la identidad ni la edad aproximada de la víctima y tampoco se confirmó aún la fecha en que se realizará la autopsia.

Por último, la zona permanece bajo custodia mientras continúa el rastrillaje en busca de pistas que ayuden a reconstruir lo ocurrido.

Lectura rápida

¿Qué se halló en Mar del Plata? Un cuerpo incinerado de un hombre con signos de violencia y una soga al cuello.

¿Quién investiga el caso? La fiscal Romina Díaz y personal del Comando de Patrullas.

¿Cuándo ocurrió el hallazgo? El viernes 8 de agosto de 2025.

¿Dónde se encontró el cuerpo? En un descampado del barrio Las Heras, Mar del Plata.

¿Por qué se considera un homicidio? Por los signos de violencia evidentes en el cuerpo y la forma en que fue encontrado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

