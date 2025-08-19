Horror en Chaco: hallaron a una mujer muerta dentro de un aljibe
La encontraron en una vivienda de la localidad de Presidencia de la Plaza. La policía demoró a su cuidadora.
19/08/2025 | 19:16Redacción Cadena 3
FOTO: Horror en Chaco: hallaron a una mujer muerta dentro de un aljibe
El cuerpo de una mujer de 68 años fue hallado sin vida, dentro de un aljibe en su vivienda de la localidad chaqueña de Presidencia de la Plaza, ubicada a unos 100 kilómetros al noroeste de Resistencia, la capital provincial.
El macabro hallazgo se produjo en una casa sobre la calle Sargento Cabral, tras la denuncia que había realizado una de las hijas de la occisa, identificada como Mirta Córdoba. En tanto, resultó demorada su cuidadora, de 40 años.
En el patio de la vivienda los investigadores encontraron, además, manchas de sangre y un cuchillo, por lo que se presume que la infortunada mujer habría sido asesinada.
Asimismo, el cuerpo de Córdoba fue rescatado por personal de Bomberos, ya que estaba a unos cuatro metros de profundidad, lo que dificultaba las tareas de rescate.
También intervino personal del Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia, como así también de un médico policial para avanzar en las pericias correspondientes.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Chaco? Se halló el cuerpo de una mujer de 68 años en un aljibe.
¿Quién fue identificada en el hecho? La mujer fallecida fue identificada como Mirta Córdoba.
¿Dónde sucedió el hallazgo? El hallazgo se realizó en la localidad de Presidencia de la Plaza.
¿Cuándo se encontró el cuerpo? El cuerpo fue encontrado tras una denuncia realizada el 19 de agosto de 2025.
¿Qué medidas tomaron las autoridades? La policía demoró a la cuidadora de la víctima y realizó pericias en la vivienda.
[Fuente: Noticias Argentinas]