FOTO: Horror en Chaco: hallaron a una mujer muerta dentro de un aljibe

El cuerpo de una mujer de 68 años fue hallado sin vida, dentro de un aljibe en su vivienda de la localidad chaqueña de Presidencia de la Plaza, ubicada a unos 100 kilómetros al noroeste de Resistencia, la capital provincial.

El macabro hallazgo se produjo en una casa sobre la calle Sargento Cabral, tras la denuncia que había realizado una de las hijas de la occisa, identificada como Mirta Córdoba. En tanto, resultó demorada su cuidadora, de 40 años.

En el patio de la vivienda los investigadores encontraron, además, manchas de sangre y un cuchillo, por lo que se presume que la infortunada mujer habría sido asesinada.

Asimismo, el cuerpo de Córdoba fue rescatado por personal de Bomberos, ya que estaba a unos cuatro metros de profundidad, lo que dificultaba las tareas de rescate.

También intervino personal del Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia, como así también de un médico policial para avanzar en las pericias correspondientes.