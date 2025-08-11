Hallaron un proyectil T-10 en barrio Inaudi durante limpieza municipal

Empleados municipales descubrieron un proyectil modelo T-10 en barrio Inaudi, Córdoba, mientras realizaban tareas de limpieza en un terreno abandonado.

La oficial principal, Cintia Larraona, informó a Cadena 3 sobre el hallazgo. "Mientras patrullábamos por el sector de Inaudi, nos hace aviso personal de la Municipalidad de Córdoba, que se encontraba trabajando en el sitio baldío, ubicado en Sargento Ríos y Soldado Ludeña, indicando que hacen el hallazgo de una cabeza de cohete de un proyectil", detalló.

Personal de explosivos se encargó del levantamiento del elemento encontrado. La oficial agregó que no se disponen de otros datos, ya que el proyectil fue localizado entre la basura. "Técnicamente y específicamente, se encontró, por los dichos del personal de explosivos, es una cabeza de cohete modelo T-10, que no está en funcionamiento", aseguró.

El proyectil, encontrado en estado de oxidación, no representa peligro para los vecinos de la zona, según las autoridades. Se realizó un operativo de prevención y se garantizó la seguridad del área mientras se llevó a cabo el procedimiento adecuado.

Informe de Celeste Benecchi